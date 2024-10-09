Кабмин готовится пересмотреть перечни предприятий и организаций, имеющих право на бронирование

Кабмин принял решение о частичной остановке действия критериев бронирования до 15 ноября – СМИ.

Фото: kmu.gov.ua

Правительство 8 октября приняло протокольное решение, которым частично остановило действие критериев для бронирования до 15 ноября 2024 года. Соответствующее извлечение из протокола опубликовало The Page. Так, возможность в дальнейшем определять критические предприятия и общественные организации пока останется у министерств, но была остановлена ​​для других субъектов. Судя по извлечению, предложение внес первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

Согласно документу, до 15 ноября остановлено действие норм Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, а также критически важных для обеспечения потребностей ВСУ, утвержденных постановлением Кабмина №76 в части полномочий центральных органов исполнительной власти (кроме министерств), других государственных органов, областных, Киевской городской госадминистраций (военных администраций) определять предприятия, учреждения, организации критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Судя по извлечению, всем этим субъектам – кроме министерств – до урегулирования указанных вопросов бронирования военнообязанных поручено воздержаться от принятия решений о признании предприятий, учреждений, организаций критически важными.

Кроме того, решение предусматривает аннулирование военнообязанным отсрочек от призыва в случае выявления фактов необоснованного бронирования.

Также Минэкономики вместе с Минобороны поручается подготовить и внести на очередное заседание правительства проект решения Кабмина, в котором будет предусмотрен порядок проверки обоснованности принятых центральными органами исполнительной власти, другими государственными органами, областными, Киевской городской госадминистрациями (военными администрациями) решений об определении предприятий, учреждений и организаций критически важными, а также пересмотром таких решений.

Кроме того, областным администрациям и КГГА поручено включить в комиссии по определению критически важных предприятий руководителей областных ТЦК или их заместителей, а также до 15 ноября при участии ТЦК провести аудит принятых решений.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ряд неправительственных организаций и предприятий, занимающихся политическими вопросами и получающих иностранное финансирование, имеют полное – на 100% – бронирование от мобилизации. Приказом от 21 июня 2024 г. Правительством был утвержден перечень представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, неправительственных организаций, получивших право на бронирование до 100% своих сотрудников. Их отнесли к «критически важным для функционирования экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период».

Судя по утвержденному правительством перечню, значительная часть этих организаций занимается вопросами формирования политики в Украине, исследованиями общественного мнения, опросами, анализом избирательных процессов и т.п.

Пока неизвестно, будет ли Кабмином пересмотрен также и этот перечень.

Фото: The Page

Документ, предоставленный Правительством по запросу SUD.UA.

Автор: Наталя Мамченко

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