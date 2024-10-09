В Хмельницкой области повторно судили мужчину, который уклонился от прохождения программы для обидчиков

В марте мужчина был осужден за домашнее насилие и за то, что он не выполнял ограничительное предписание.

В Хмельницкой области суд признал виновным 44-летнего мужчину в умышленном уклонении от прохождения программы для обидчиков, примененной судом. Он приговорен к 2 годам 3 месяцам ограничения свободы. Об этом сообщает областная прокуратура.

В марте этого года мужчину судили за домашнее насилие и невыполнение ограничительного предписания.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы с установлением испытательного срока на тот же срок и обязал пройти коррекционную программу для лиц, совершающих насилие в семье.

Однако осужденный намеренно не выполнил постановление суда и не являлся в кризисный центр.

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