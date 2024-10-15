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У голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи знайшли ще $590 тисяч на рахунку в польському банку

16:01, 15 жовтня 2024
Значні суми Тетяни Крупи та членів її сім'ї зберігалися в закордонних банках і не були задекларовані.
У голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи знайшли ще $590 тисяч на рахунку в польському банку
Джерело фото: gp.gov.ua
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У кримінальному провадженні щодо Тетяни Крупи, голови Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК), з'ясувалися нові обставини. Як повідомляє Главком, у жовтні 2022 року Крупа поклала $590 тисяч на рахунок польського банку Bank Polska.

Ця інформація стала відома після нещодавніх обшуків у її будинку, під час яких було виявлено $6 млн готівкою. В ухвалі Печерського райсуду щодо арешту Крупи зазначено, що значні суми її сім'ї зберігалися в закордонних банках і не були відображені в електронній декларації за 2023 рік.

Окрім цього, виявилося, що чоловік Тетяни Крупи, Володимир, також має кошти у польських банках — в сумі 11,3 тисячі євро і $1,2 млн, які також не були вказані в декларації.

Згідно з версією слідства, Крупа повинна пояснити походження близько 137 млн грн (близько $3,17 млн, 135,2 тисяч євро та 1,19 млн грн), виявлених у її квартирі, але не задекларованих. Ще одна нез'ясована сума — $93 тисячі і 2 тисячі євро, вилучені на її робочому місці.

Також було знайдено розписку про продаж нерухомості на $430 тисяч, підписану одним із забудовників Хмельницького, але поки що незрозуміло, хто є покупцем та які деталі угоди.

Сторона захисту Тетяни Крупи оскаржує рішення про її арешт, і слухання відбудеться 17 жовтня в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що НАЗК повторно перевірить декларацію очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи.

Нагадаємо, що Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичних документів, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

Тетяні Крупі обрали запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у 500 млн грн.

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гроші Хмельницький МСЕК

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