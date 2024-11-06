В Винницкой области будут судить бывшую госрегистраторку, из-за действий которой владельцы четырех квартир и дома потеряли жилье

Экс-чиновница нанесла ущерб пострадавшим на более чем семь миллионов гривен.

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В Винницкой области будут судить бывшую госрегистраторку, которая нанесла ущерб потерпевшим на более чем семь миллионов гривен. Об этом сообщает полиция региона.

Так, бывшая чиновница обвиняется в том, что неправомерно принимала решение о регистрации права собственности на пять объектов недвижимости (жилой дом и квартиры), принадлежавших другим физическим лицам. Таким образом, объекты общей стоимостью 7,6 млн грн выбыли из владения собственников имущества.

Установлено, что 39-летняя экс-чиновница в 2022 году совершила ряд противоправных действий, связанных с несанкционированным изменением информации, обрабатываемой в автоматизированной системе - Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

«С целью получения неправомерной выгоды, действуя в интересах другого лица, осознавая, что предоставленные ему документы являются поддельными и злоупотребляя своими полномочиями, она принимала незаконные решения о государственной перерегистрации права частной собственности», - отметили правоохранители.

Следователи завершили досудебное расследование. На основании собранных следствием доказательств Винницкая окружная прокуратура направила обвинительный акт в суд. Также определением суда наложен арест на недвижимое имущество, право собственности на которое было безосновательно изменено. Кроме того, отменены внесенные несанкционированные изменения информации в систему.

За несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и злоупотребления своими полномочиями с целью получения неправомерной выгоды, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины) обвиняемой до восьми лет лишения свободы с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время злоумышленница находится под ночным домашним арестом.