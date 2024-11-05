В Украине восстановят государственный контроль за качеством лекарственных средств

С нового года в Украине вводят контроль за соблюдением лицензионных условий в фармацевтике.

С 1 января 2025 года в Украине восстанавливается государственный контроль за качеством лекарственных средств, а также соблюдением лицензионных условий в производстве, торговле и импорте медикаментов. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 13 марта 2022 года № 303, предусматривающие восстановление контроля, были приняты на заседании правительства, сообщает Укринформ. Отмечается, что плановые мероприятия государственного надзора за соблюдением требований по качеству лекарственных средств будут включать контроль за лицензионными условиями, связанными с культивированием растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.

Государственный надзор также будет охватывать производство, оптовую и розничную торговлю, а также импорт лекарственных средств (за исключением активных фармацевтических ингредиентов). Эти изменения имеют целью обеспечение безопасности и качества лекарственных средств на украинском рынке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.