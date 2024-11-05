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В Киеве закончился безморозный период – 5 ноября температура опустилась ниже нуля

21:49, 5 ноября 2024
Средняя дата перехода температуры воздуха в сторону понижения в Киеве приходится на 29 ноября.
В Киеве закончился безморозный период – 5 ноября температура опустилась ниже нуля
Источник иллюстративного изображения: kyivcity.gov.ua
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5 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -2,1 градуса по Цельсию. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, это свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 21 апреляв общей сложности 198 дней.

В то же время отмечается, что средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе – 21 октября, а продолжительность безморозного периода составляет 197 дней.

Климатологи обсерватории информируют, что самые короткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 годах – всего 144 дня, а рекордно длинный – 232 дня отмечен в 2023 году.

Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, ее официальное начало состоится, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°С в сторону понижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября.

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Киев

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