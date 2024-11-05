У Києві закінчився безморозний період – 5 листопада температура опустилася нижче нуля

Середня дата переходу температури повітря у бік зниження у Києві припадає на 29 листопада.

Джерело ілюстративного зображення: kyivcity.gov.ua

5 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -2,1 градусів по Цельсію. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 21 квітня – загалом 198 днів.

Водночас зазначається, що середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі – 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду дорівнює 197 днів.

Кліматологи обсерваторії інформують, що найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 роках – лише 144 дні, а рекордно довгий – 232 дні відмічений у 2023 році.

Незважаючи на те, що зима вже нагадала про себе, її офіційний початок відбудеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°С у бік зниження. Середня дата такого переходу у Києві припадає на 29 листопада.

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