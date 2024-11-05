В Україні відновлять державний контроль за якістю лікарських засобів

З нового року в Україні запроваджують контроль за дотриманням ліцензійних умов у фармацевтиці.

З 1 січня 2025 року в Україні відновлюється державний контроль за якістю лікарських засобів, а також дотриманням ліцензійних умов у виробництві, торгівлі та імпорті медикаментів. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303, що передбачають відновлення контролю, були ухвалені на засіданні уряду, повідомляє Укрінформ. Відзначається, що планові заходи державного нагляду за дотриманням вимог щодо якості лікарських засобів включатимуть контроль за ліцензійними умовами, пов'язаними з культивуванням рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини.

Державний нагляд також охоплюватиме виробництво, оптову і роздрібну торгівлю, а також імпорт лікарських засобів (за винятком активних фармацевтичних інгредієнтів). Ці зміни мають на меті забезпечення безпеки і якості лікарських засобів на українському ринку.

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