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На Вінниччині судитимуть колишню держреєстраторку, через дії якої власники чотирьох квартир і будинку втратили житло

08:11, 6 листопада 2024
Експосадовиця завдала збитків потерпілим на більш ніж сім мільйонів гривень.
На Вінниччині судитимуть колишню держреєстраторку, через дії якої власники чотирьох квартир і будинку втратили житло
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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На Вінниччині судитимуть колишню держреєстраторку, яка завдала збитків потерпілим на більш ніж сім мільйонів гривень. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, колишня посадовиця обвинувачується в тому, що неправомірно приймала рішення про реєстрацію права власності на п’ять об’єктів нерухомості (житловий будинок та квартири), котрі належали іншим фізичним особам. Таким чином об’єкти загальною вартістю 7,6 млн грн вибули з володіння власників майна.

Встановлено, що 39-річна експосадовиця у 2022 році вчинила низку протиправних дій, пов’язаних з несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі – Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

«З метою отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах іншої особи, усвідомлюючи, що надані їй документи є підробленими та зловживаючи своїми повноваженнями, вона приймала незаконні рішення про державну перереєстрацію права приватної власності», — зазначили правоохоронці.

Слідчі завершили досудове розслідування. На підставі зібраних слідством доказів Вінницька окружна прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду. Також ухвалами суду накладений арешт на нерухоме майно, право власності на яке було безпідставно змінено. Крім цього, скасовано внесені несанкціоновані зміни інформації у систему.

За несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України) обвинуваченій загрожує до восьми років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна або без такої.

Наразі зловмисниця перебуває під нічним домашнім арештом.

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прокуратура Вінниця нерухомість

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