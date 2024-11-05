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3,17 млн доларів, 1,27 млн гривень та прикраси — ВАКС арештував майно керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи

14:52, 5 листопада 2024
Суд також наклав арешт на документи, ноутбук та телефон IPhone10.
3,17 млн доларів, 1,27 млн гривень та прикраси — ВАКС арештував майно керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи
Фото: 24tv.ua
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Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину майна керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, яка підозрюється у незаконному збагаченні. Під арешт потрапили готівка в іноземній валюті, договори купівлі-продажу землі, брендові прикраси, банківські картки та гаджети. Про це йдеться в ухвалі суду.

ВАКС наклав арешт на 3,17 мільйона доларів, 140 тисяч євро і 1,27 мільйона гривень, вилучених за місцем проживання Тетяни Крупи. Також арештували 93 тисячі доларів і 2 тисячі євро, які знайшли 3 жовтня у робочому кабінеті очільниці обласної МСЕК.

Крім готівки, суд арештував:

- документи щодо проектування будівництва п’яти будинків, проектну документацію будівництва-реконструкції дискоклубу у парку імені М.Чекмана та журнали виконаних робіт

- ноутбук, 5 флеш-накопичувачів, телефон IPhone10.

- дві коробки із золотими виробами з жовтого металу з білим камінням.

- роздруковані декларації Тетяни Крупи за 2021, 2022 та 2023 роки, проект відповіді на Нацагентство із запобігання корупції, а також довідки про виплату дивідендів.

Ще  ВАКС арештував договори купівлі-продажу земельних ділянок Тетяни Крупи та технічну документацію на земельні ділянки її чоловіка, а ще брендові прикраси, медичну документацію та банківські картки.

Раніше Тетяні Крупі обрали запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у 500 млн грн.

Також «Судово-юридична газета» писала, що НАЗК повторно перевірить декларацію очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи.

Додамо, у голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи знайшли ще $590 тисяч на рахунку в польському банку.

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