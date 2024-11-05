Право на отсрочку не означает, что нельзя в армию» – для этого в ТЦК работают специальные рекрутеры

Таким образом, отсрочка не мешает потенциальным рекрутам присоединиться к армии по желанию.

В ТЦК работает специальный рекрутер, который вербует людей с правом на отсрочку для подписания контракта на военную службу. Об этом в интервью изданию «Зміст» сообщил представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин.

«Есть у нас (в ТЦК - ред.) рекрутеры, которые проводят работу, например, внутри ТЦК», - отметил Истомин.

По его словам, иногда граждане с отсрочками добровольно соглашаются на службу. Он пояснил, что гражданину с правом на отсрочку предлагают возможность подписать контракт, ведь право на отсрочку не ограничивает его в добровольном призыве.

«То есть право на отсрочку - это не то, что тебе нельзя в армию», - добавил Истомин.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Минобороны запустило тест онлайн-отсрочки в Резерв+ для многодетных, людей с инвалидностью и студентов.

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