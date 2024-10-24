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Верховна Рада розгляне законопроект про створення Міністерства демографії, яке слідкуватиме за рішеннями Кабміну і повертатиме українців додому

08:30, 24 жовтня 2024
Комітет, очолюваний Потураєвим, виніс рішення про необхідність прийняття законопроекту Княжицького щодо створення Міністерства демографії, яке зможе впливати на рішення інших урядових органів, і на додаток – Фонду відновлення демографічного потенціалу.
Верховна Рада розгляне законопроект про створення Міністерства демографії, яке слідкуватиме за рішеннями Кабміну і повертатиме українців додому
Джерело фото: kompkd.rada.gov.ua
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У Верховній Раді 23 жовтня зареєстровано проект постанови про прийняття за основу законопроекту щодо створення в Україні кількох нових органів, які будуть займатися демографією. Так, парламентський комітет з питань гуманітарної політики, який очолює Микита Потураєв, рекомендував до прийняття законопроект про створення в Україні нового Міністерства демографії та діаспори і на додаток окремої державної установи – Фонду відновлення демографічного потенціалу. Відповідний законопроект 11424 зареєструвала група народних депутатів, серед яких Микола КняжицькийНаталія ПіпаРоман Лозинський та інші.

До того ж, на думку авторів, для повної картини потрібна ще Міжвідомча координаційна комісія з питань демографічної політики.

Одним з завдань Фонду відновлення демографічного потенціалу буде «забезпечення міграційного приросту населення, в першу чергу за рахунок стимулювання українців, які проживають за кордоном, до повернення в Україну».

В свою чергу, Міністерство демографії займатиметься організацією заходів з популяризації програм стимулювання іноземних українців до повернення в Україну. А також різними дослідженнями.

Повноваження у Міністерства демографії повинні бути, на думку авторів, досить широкі – зокрема, його планують наділити правом слідкувати за рішеннями інших урядових органів.

«Я запропонував створити єдине Міністерство, яке повністю охопить питання демографічної політики. Це міністерство повинно мати широке коло повноважень, необхідних як для розробки стратегічних документів державної демографічної політики, так і можливості впливати на зміст рішень інших органів виконавчої влади, якщо вони суперечать державній демографічній політиці» - підкреслив Микола Княжицький.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», під час обговорення проекту бюджету на 2025 рік №12000 Микола Княжицький зауважив, що для створення міністерства і на підтримку зв’язків з діаспорою необхідно передбачити кошторис.

В той же час Міністерство фінансів у своєму висновку на цей законопроект зазначає, що «реалізація акта призведе до відволікання бюджетних коштів на утримання та діяльність нової управлінської структури – Фонду, тотожної до наявних, і спричинить як розпорошення бюджетних коштів, так і втрату контролю за їх ефективним використанням, а також спрямування обмежених бюджетних ресурсів не на вирішення нагальних проблем сімей з дітьми, а на утримання додаткових управлінських структур».

Крім того, передбачені у законопроекті механізми фінансування державної демографічної політики, зокрема через Фонд, джерелами формування якого будуть кошти державного бюджету; добровільні внески фізичних і юридичних осіб, зокрема нерезидентів України; добровільні внески урядів, агентств та установ зарубіжних країн, міжнародних фінансових та інших організацій тощо, не відповідають положенням бюджетного законодавства.

«За відсутності чіткого розмежування витрат, які здійснюються з різних джерел, спрямування на таку мету коштів Фонду призведе як до подвоєння витрат, так і до порушення бюджетної системи й інших актів законодавства. Водночас розробники законопроєкту не надали фінансово-економічних розрахунків та пропозицій щодо джерел покриття додаткових витрат державного бюджету» - підкреслили у Мінфіні.

До того ж, у законопроекті Миколи Княжицького відсутні механізми реалізації проектів, оцінки результатів впровадження проектів за фінансової підтримки Фонду, їх якості та соціально-економічного ефекту та заходів контролю за виконанням завдань державної демографічної політики, покладених на Фонд.

Нагадаємо, раніше Роман Лозинський заявив, що потрібно ще зменшити мобілізаційний вік.

Також раніше ми писали, що нардепка Наталія Піпа пропонує заборонити спілкуватися російською у школах на перервах як учням, так і вчителям. Також Наталія Піпа разом з Миколою Княжицьким зареєстрували законопроект, яким пропонується обмежити посадовців у користуванні Telegram і змусити соцмережу співпрацювати з Нацрадою.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України Кабінет Міністрів України

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Верховна Рада розгляне законопроект про створення Міністерства демографії, яке слідкуватиме за рішеннями Кабміну і повертатиме українців додому

Комітет, очолюваний Потураєвим, виніс рішення про необхідність прийняття законопроекту Княжицького щодо створення Міністерства демографії, яке зможе впливати на рішення інших урядових органів, і на додаток – Фонду відновлення демографічного потенціалу.

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