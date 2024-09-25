Микола Княжицький вважає, що у бюджеті 2025 року треба передбачити кошти на міністерство єдності і зв'язки з діаспорою

Депутат Микола Княжицький поцікавився в уряду, чому в проекті бюджету на 2025 рік немає коштів на міністерство єдності.

Як відомо, у проекті державного бюджету на 2025 рік «заморожують» соціальні стандарти – мінімальну зарплату, прожитковий мінімум тощо. В уряді пояснили, що кожна гривня в рамках бюджету соціальної сфери – це кошти, які спонсорують міжнародні партнери. Таким чином, партнери поки не вважають за можливе витрачати кошти на хоча б якесь підвищення соціальних нормативів.

Також немає достатньо коштів на виконання рішень судів за позовами громадян проти Пенсійного фонду. Станом на сьогодні, як зазначила голова соціального комітету Ради Галина Третьякова, держава заборгувала за такими рішеннями українських та міжнародних судів 140 млрд грн.

Разом з тим, під час обговорення проекту бюджету на 2025 рік №12000 у Верховній Раді народний депутат Микола Княжицький запитав, чому в ньому немає коштів на створення міністерства єдності.

«Коли ми дивимося на бюджет, ми бачимо, що кошти, наприклад, на Український інститут при МЗС скорочені, на зв'язки з діаспорою скорочені, хоча Президент заявляв про міністерство єдності. На Український інститут книги скорочені до мінімуму, на підтримку кінематографії фактично нуль, на Нову українську школу скорочені» - зазначив депутат.

На його думку, «таким чином ми фактично вбиваємо і забуваємо про наших українців за кордоном».

Нагадаємо, в Україні пропонують створити нове Міністерство демографії та діаспори і на додаток окрему державну установу – Фонд відновлення демографічного потенціалу. Відповідний законопроект 11424 зареєструвала група народних депутатів, серед яких Микола Княжицький, Наталія Піпа, Роман Лозинський та інші. Одним з завдань Фонду буде «забезпечення міграційного приросту населення, в першу чергу за рахунок стимулювання українців, які проживають за кордоном, до повернення в Україну». А Міністерство займатиметься організацією заходів з популяризації програм стимулювання іноземних українців до повернення в Україну.

В свою чергу, народний депутат Ярослав Юрчишин вважає за потрібне збільшити видатки якимось чином на Національну раду з питань радіомовлення і телебачення, щоб можна було «повноцінно виконувати Закон «Про медіа».

На це міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що уряд передбачає нову модель управління публічними інвестиціями – шляхом фінансування проектів.

«У нас є досить суттєвий ресурс капітального інвестиційного характеру, який не розподілений, і всі напрямки, які ви зазначили, і зв'язки з діаспорою, і Український інститут, і проблеми, які ви піднімали – зараз в розробці і вже подали відповідні пропозиції відповідні профільні міністерства, і рішення буде прийнято між першим і другим читанням.

Про що це свідчить? Про те, що ми не збираємося просто утримувати або фінансувати капітальні видатки, ми будемо фінансувати проекти» - пояснив він.

«Чому це ми зробили? Тому що цей обмежений ресурс в обсязі 25 мільярдів, які є з загального фонду державного бюджету, це, вибачте, ні про що, але це те, що зараз у нас є. Більш важливо, це дати нашим ключовим партнерам розуміння того, що є пріоритети, і на сьогоднішній момент подано було 750 заявок на фінансування різного роду проектів, відібрано було більше 100. Є пріоритети, які уряд готовий фінансувати. Будь ласка, партнери, профінансуйте свою частину» - зауважив він.

Загальний ресурс на фінансування цієї нової моделі, включаючи кошти партнерів, буде складати 256 мільярдів гривень. За загальним фондом це 25 мільярдів гривень, дорожній фонд – 43 мільярди гривень, інші фонди – 1,4 мільярда гривень. Кошти від іноземних держав та міжнародних фінансових організацій – 72 мільярди гривень. На фінансування державних гарантій – 115 мільярдів гривень.

«Чом це так? Тому що важливо показати, що уряд України розуміє пріоритетність інвестиційних видатків, і ми вважаємо за потрібне показати нашим партнерам, що є пріоритети, які визначені урядом, які провели, міністерства відповідний скринінг, і ці проекти мають бути фінансуватися нашими партнерами.

Тобто партнери мають фінансувати не ті проекти, які вони вважають за потрібне, а ті проекти, які уряд визначає як пріоритетними» - пояснив міністр фінансів.

Нагадаємо, за словами голови бюджетного комітету парламенту, українському уряду потрібно відшукати та позичити 23 млрд доларів США, щоб забезпечити бюджет 2025 року.

Автор: Наталя Мамченко

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