Кожна гривня, яка покривається у соціальному бюджеті – це кошти, які нам спонсорують міжнародні партнери – в уряді пояснили причини заморожування соцстандартів в проекті бюджету на 2025 рік

В свою чергу, очільниця Антикорупційного комітетів Ради Анастасія Радіна підкреслила, що «23 мільярди доларів станом на зараз незрозуміло звідки ми будемо брати для покриття навіть тих видатків, які вже закладені в цьому бюджеті, і це треба розуміти».

Фото: facebook \ Оксана Жолнович

Кожна гривня, яка покривається сьогодні в рамках соціального бюджету, це кошти, які нам спонсорують наші міжнародні партнери. Це підкреслила під час години запитань до Уряду у Верховній Раді міністр соціальної політики Оксана Жолнович, відповідаючи на питання про причини «заморожування» соціальних стандартів в проекті бюджету на 2025 рік, і чи можна буде вижити на пенсію 2361 грн.

На це Оксана Жолнович відповіла, що «якщо говорити про розміри тих граничних чи гарантійних виплат, які сьогодні зазначені в бюджеті, то я також не вважаю їх достатніми».

«Разом з тим, ми домовилися, що це є мінімальний стандарт, який сьогодні підтверджений нашими міжнародними партнерами. Адже ми всі розуміємо, що кожна гривня, яка покривається сьогодні в рамках соціального бюджету – це кошти, які нам спонсорують наші міжнародні партнери.

І, власне, на цей обсяг коштів є сьогодні підтверджені можливості передачі для нас грошей. Але якщо тільки буде можливість, зокрема в рамках 50 мільярдів, що є замороженими, в рамках інших програм ми домовилися збільшувати відповідні соціальні стандарти» - зазначила вона.

Міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив, що проект бюджету і закладені у ньому соціальні стандарти погоджені з МВФ.

«Всі ключові параметри цього бюджету були узгоджені з місією Міжнародного валютного фонду, яка була в Києві, і тому всі ці параметри погоджені з нашими ключовими партнерами.

Чому це потрібно, ви самі прекрасно розумієте. Тому що 38,4 мільярди доларів США – це ті кошти, які ми плануємо отримати від наших партнерів в наступному році для того, щоб забезпечити фінансування всіх потреб наступного року» - зазначив він.

Зі свого боку, голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа зауважила, що в 2025 році в України на 108 млрд грн зростуть видатки на обслуговування державного боргу.

«На майже 108 мільярдів гривень. І це теж наша реальність. Ми, на жаль, зараз живемо в борг. У 2025 році для покриття невійськових видатків ми вимушені будемо знову позичити ще майже 37 мільярдів доларів і використати ми їх маємо розумно» - підкреслила вона.

«Нам потрібно бути свідомими того факту, що загалом видатки у 2025 році збільшаться всього на 5%, тому що у нас не з'явилося радикально нових джерел надходжень до державного бюджету. І той невеликий, хоч і важливий пакет податкових змін, які ми проголосуємо, сподіваюся, на початку жовтня, він є вкрай необхідним, але покриє лише 3,5% усіх наших видатків у наступному році.

З потреби в 38,4 мільярда доларів міжнародного фінансування у нас наразі є підтвердженими лише трохи більше 15 мільярдів доларів.

Тобто, більше ніж 23 мільярди доларів нам треба знайти, знову-таки, позичити.

Безперечно, ми розраховуємо на те, що в наступні роки Україна отримає доступ до 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів. Але механізм досі не погоджений, і ви маєте це знати, ці кошти досі не підтверджені» - підкреслила вона під час пленарного засідання.

Отже, Україна повинна постійно позичати, і її борг постійно зростає. Наразі, як відомо, обіцяні G7 у червні 50 млрд доларів за рахунок заморожених в інших країнах активів рф, Україні не передані. Хоча, за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, в ЄС працюють над наданням Україні 35 млрд до кінця року.

У поясненнях щодо причин заморожування соціальних стандартів Роксолану Підласу підтримала і очільниця Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

«Абсолютно зрозуміло, давайте будемо просто відвертими один із одним, який бюджет ми зараз обговорюємо, ми обговорюємо бюджет необхідності. Ті чи інші видатки не профінансовані в цьому проекті бюджету тією мірою, якою би нам хотілося, не тому, що хтось дурний і не розуміє важливості тих чи інших сфер, а тому що цих грошей просто нема, їх нема.

У нас недофінансована потреба зараз у зовнішньому фінансуванні 23 мільярди доларів. 23 мільярди доларів станом на зараз незрозуміло звідки ми будемо брати для покриття навіть тих видатків, які вже закладені в цьому бюджеті, і це треба розуміти» - підкреслила вона.

В той же час Анастасія Радіна підкреслила неможливість зменшення державних видатків на зарплати в антикорупційних органах.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Мінфін у проекті Державного бюджету на 2025 рік №12000 пропонує застосовувати «звичайний» прожитковий мінімум для розрахунку посадових окладів у НАБУ, НАЗК і ДБР.

Також ми наводили дані про середні заробітні плати у певних антикорупційних органах.

Крім того, міністр соцполітики Оксана Жолнович закликала депутатів повернутися до законопроекту 3515, яким планується відв'язати мінімалку від прожиткового мінімуму та ввести оподаткування для домогосподарств.

Автор: Наталя Мамченко

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