Каждая покрываемая в социальном бюджете гривна – это средства, которые нам спонсируют международные партнеры – в правительстве объяснили причины замораживания соцстандартов в проекте бюджета на 2025 год

Каждая гривна, которая сегодня покрывается в рамках социального бюджета, это средства, которые нам спонсируют наши международные партнеры. Это подчеркнула во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Министр социальной политики Оксана Жолнович, отвечая на вопрос о причинах «замораживания» социальных стандартов в проекте бюджета на 2025 год, и можно ли будет выжить на пенсию 2361 грн.
На это Оксана Жолнович ответила, что «если говорить о размерах тех предельных или гарантийных выплатах, которые сегодня указаны в бюджете, я также не считаю их достаточными».
«Вместе с тем, мы договорились, что это минимальный стандарт, который сегодня подтвержден нашими международными партнерами. Ведь мы все понимаем, что каждая покрываемая сегодня гривна в рамках социального бюджета – это средства, которые нам спонсируют наши международные партнеры.
И, собственно, на этот объем средств сегодня подтверждены возможности передачи для нас денег. Но если только будет возможность, в частности в рамках замороженных 50 миллиардов, в рамках других программ мы договорились увеличивать соответствующие социальные стандарты» - отметила она.
Министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что проект бюджета и заложенные в нем социальные стандарты согласованы с МВФ.
«Все ключевые параметры этого бюджета были согласованы с миссией Международного валютного фонда, которая была в Киеве, и поэтому все эти параметры согласованы с нашими ключевыми партнерами.
Почему это нужно, вы сами прекрасно понимаете. Потому что 38,4 миллиарда долларов США – это средства, которые мы планируем получить от наших партнеров в следующем году для того, чтобы обеспечить финансирование всех потребностей в следующем году» - отметил он.
Со своей стороны председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа отметила, что в 2025 году у Украины на 108 млрд грн возрастут расходы на обслуживание государственного долга.
«На почти 108 миллиардов гривен. И это тоже наша действительность. Мы, к сожалению, сейчас живем взаймы. В 2025 году для покрытия невоенных расходов мы вынуждены будем снова одолжить еще почти 37 миллиардов долларов и использовать мы их должны разумно» - подчеркнула она.
«Нам нужно осознавать тот факт, что в целом расходы в 2025 году увеличатся всего на 5%, потому что у нас не появилось радикально новых источников поступлений в государственный бюджет. И тот небольшой, хотя и важный пакет налоговых изменений, которые мы проголосуем, надеюсь, в начале октября, он крайне необходим, но покроет лишь 3,5% всех наших расходов в следующем году.
Из потребности в 38,4 миллиарда долларов международного финансирования у нас пока подтверждены лишь чуть более 15 миллиардов долларов.
То есть, более 23 миллиардов долларов нам нужно найти, опять-таки, одолжить.
Безусловно, мы рассчитываем на то, что в последующие годы Украина получит доступ к 50 миллиардам долларов от замороженных российских активов. Но механизм до сих пор не согласован, и вы должны это знать, эти средства до сих пор не подтверждены» - подчеркнула она во время пленарного заседания.
Следовательно, Украина должна постоянно занимать, и ее долг постоянно растет. Пока, как известно, обещанные G7 в июне 50 млрд долларов за счет замороженных в других странах активов россии, Украине не переданы. Хотя, по словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ЕС работают над предоставлением Украине 35 млрд до конца года.
В объяснениях причин замораживания социальных стандартов Роксолану Пидласу поддержала и глава Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.
«Совершенно понятно, давайте будем просто откровенными друг с другом, какой бюджет мы сейчас обсуждаем, мы обсуждаем бюджет необходимости. Те или иные расходы не профинансированы в этом проекте бюджета в той мере, в какой бы нам хотелось, не потому, что кто-то глуп и не понимает важности тех или иных сфер, а потому что этих денег просто нет, их нет.
У нас недофинансированная потребность сейчас во внешнем финансировании 23 миллиарда долларов. 23 миллиарда долларов по состоянию на данный момент непонятно откуда мы будем брать для покрытия даже расходы, которые уже заложены в этом бюджете, и это надо понимать» - подчеркнула она.
Вместе с тем Анастасия Радина подчеркнула невозможность уменьшения государственных расходов на зарплаты в антикоррупционных органах.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минфин в проекте Государственного бюджета на 2025 год №12000 предлагает применять «обычный» прожиточный минимум для расчета должностных окладов НАБУ, НАПК и ГБР.
Также мы приводили данные о средних заработных платах в определенных антикоррупционных органах.
Кроме того, министр соцполитики Оксана Жолнович призвала депутатов вернуться к законопроекту 3515, которым планируется отвязать «минималку» от прожиточного минимума и ввести налогообложение для домохозяйств.
Автор: Наталя Мамченко
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