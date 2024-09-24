Каждая покрываемая в социальном бюджете гривна – это средства, которые нам спонсируют международные партнеры – в правительстве объяснили причины замораживания соцстандартов в проекте бюджета на 2025 год

В свою очередь, глава Антикоррупционных комитетов Рады Анастасия Радина подчеркнула, что «23 миллиарда долларов по состоянию на данный момент непонятно откуда мы будем брать для покрытия даже тех расходов, которые уже заложены в этом бюджете, и это надо понимать».

Фото: facebook \ Оксана Жолнович

Каждая гривна, которая сегодня покрывается в рамках социального бюджета, это средства, которые нам спонсируют наши международные партнеры. Это подчеркнула во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Министр социальной политики Оксана Жолнович, отвечая на вопрос о причинах «замораживания» социальных стандартов в проекте бюджета на 2025 год, и можно ли будет выжить на пенсию 2361 грн.

На это Оксана Жолнович ответила, что «если говорить о размерах тех предельных или гарантийных выплатах, которые сегодня указаны в бюджете, я также не считаю их достаточными».

«Вместе с тем, мы договорились, что это минимальный стандарт, который сегодня подтвержден нашими международными партнерами. Ведь мы все понимаем, что каждая покрываемая сегодня гривна в рамках социального бюджета – это средства, которые нам спонсируют наши международные партнеры.

И, собственно, на этот объем средств сегодня подтверждены возможности передачи для нас денег. Но если только будет возможность, в частности в рамках замороженных 50 миллиардов, в рамках других программ мы договорились увеличивать соответствующие социальные стандарты» - отметила она.

Министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что проект бюджета и заложенные в нем социальные стандарты согласованы с МВФ.

«Все ключевые параметры этого бюджета были согласованы с миссией Международного валютного фонда, которая была в Киеве, и поэтому все эти параметры согласованы с нашими ключевыми партнерами.

Почему это нужно, вы сами прекрасно понимаете. Потому что 38,4 миллиарда долларов США – это средства, которые мы планируем получить от наших партнеров в следующем году для того, чтобы обеспечить финансирование всех потребностей в следующем году» - отметил он.

Со своей стороны председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа отметила, что в 2025 году у Украины на 108 млрд грн возрастут расходы на обслуживание государственного долга.

«На почти 108 миллиардов гривен. И это тоже наша действительность. Мы, к сожалению, сейчас живем взаймы. В 2025 году для покрытия невоенных расходов мы вынуждены будем снова одолжить еще почти 37 миллиардов долларов и использовать мы их должны разумно» - подчеркнула она.

«Нам нужно осознавать тот факт, что в целом расходы в 2025 году увеличатся всего на 5%, потому что у нас не появилось радикально новых источников поступлений в государственный бюджет. И тот небольшой, хотя и важный пакет налоговых изменений, которые мы проголосуем, надеюсь, в начале октября, он крайне необходим, но покроет лишь 3,5% всех наших расходов в следующем году.

Из потребности в 38,4 миллиарда долларов международного финансирования у нас пока подтверждены лишь чуть более 15 миллиардов долларов.

То есть, более 23 миллиардов долларов нам нужно найти, опять-таки, одолжить.

Безусловно, мы рассчитываем на то, что в последующие годы Украина получит доступ к 50 миллиардам долларов от замороженных российских активов. Но механизм до сих пор не согласован, и вы должны это знать, эти средства до сих пор не подтверждены» - подчеркнула она во время пленарного заседания.

Следовательно, Украина должна постоянно занимать, и ее долг постоянно растет. Пока, как известно, обещанные G7 в июне 50 млрд долларов за счет замороженных в других странах активов россии, Украине не переданы. Хотя, по словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ЕС работают над предоставлением Украине 35 млрд до конца года.

В объяснениях причин замораживания социальных стандартов Роксолану Пидласу поддержала и глава Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

«Совершенно понятно, давайте будем просто откровенными друг с другом, какой бюджет мы сейчас обсуждаем, мы обсуждаем бюджет необходимости. Те или иные расходы не профинансированы в этом проекте бюджета в той мере, в какой бы нам хотелось, не потому, что кто-то глуп и не понимает важности тех или иных сфер, а потому что этих денег просто нет, их нет.

У нас недофинансированная потребность сейчас во внешнем финансировании 23 миллиарда долларов. 23 миллиарда долларов по состоянию на данный момент непонятно откуда мы будем брать для покрытия даже расходы, которые уже заложены в этом бюджете, и это надо понимать» - подчеркнула она.

Вместе с тем Анастасия Радина подчеркнула невозможность уменьшения государственных расходов на зарплаты в антикоррупционных органах.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минфин в проекте Государственного бюджета на 2025 год №12000 предлагает применять «обычный» прожиточный минимум для расчета должностных окладов НАБУ, НАПК и ГБР.

Также мы приводили данные о средних заработных платах в определенных антикоррупционных органах.

Кроме того, министр соцполитики Оксана Жолнович призвала депутатов вернуться к законопроекту 3515, которым планируется отвязать «минималку» от прожиточного минимума и ввести налогообложение для домохозяйств.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.