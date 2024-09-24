Определение результатов выполнения задач госслужащим, освобожденным от исполнения обязанностей в связи с призывом на военную службу — разъяснение НАГС

Если госслужащий включен в приказ об определении результатов выполнения задач, но до утверждения вывода он освобожден от исполнения обязанностей в связи с призывом на военную службу, определение результатов проводится в его отсутствие — НАГС.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы объяснило нюансы определения результатов выполнения задач государственным служащим категории «Б» или «В», который освобожден от исполнения обязанностей в связи с призывом на военную службу. Об этом говорится в разъяснении НАГС от 23 сентября 2024 г. № 186 р/з.

Отмечается, если государственный служащий включен в приказ (распоряжение) об определении результатов выполнения задач, но до утверждения заключения он освобожден от исполнения обязанностей в связи с призывом на военную службу, определение результатов выполнения им задач и утверждение заключения по нему проводится при его отсутствии в соответствии с приведенными положений Порядка.

Однако, если государственный служащий освобожден от исполнения обязанностей в связи с призывом на военную службу до даты принятия упомянутого приказа (распоряжения), его включение в этот приказ (распоряжение) не осуществляется, а определение результатов выполнения задач этим государственным служащим и утверждение заключения по нему в текущем году не производится. Оценка такого государственного служащего прекращается, о чем делается соответствующая отметка по личному делу.

Также НАГС добавляют, что разъяснения министерств, других центральных органов исполнительной власти носят лишь информационный характер и не устанавливают правовые нормы.

Напомним, что ранее в НАДС сообщили, имеют ли государственные служащие право на установление доплат за научную степень.

Также в НАДС сообщили, при каких условиях государственным служащим устанавливается премия по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности.

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