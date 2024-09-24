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Визначення результатів виконання завдань держслужбовцем, увільненим у зв’язку з призовом на військову службу — роз’яснення НАДС

14:23, 24 вересня 2024
Якщо дерслужбовця включено до наказу про визначення результатів виконання завдань, але до затвердження висновку його увільнено у зв’язку з призовом на військову службу, визначення результатів проводиться за його відсутності — НАДС.
Визначення результатів виконання завдань держслужбовцем, увільненим у зв’язку з призовом на військову службу — роз’яснення НАДС
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Національне агентство України з питань державної служби пояснило нюанси визначення результатів виконання завдань державним службовцем категорії «Б» або «В», увільненим у зв’язку з призовом на військову службу. Про це йдеться у роз’ясненні НАДС від 23 вересня 2024 р. № 186 р/з.

Зазначається, якщо державного службовця включено до наказу (розпорядження) про визначення результатів виконання завдань, але до затвердження висновку його увільнено у зв’язку з призовом на військову службу, визначення результатів виконання ним завдань та затвердження висновку щодо нього проводиться за його відсутності відповідно до наведених положень Порядку.

Проте, якщо державного службовця увільнено у зв’язку з призовом на військову службу до дати прийняття згаданого наказу (розпорядження), його включення до цього наказу (розпорядження) не здійснюється, а визначення результатів виконання завдань цим державним службовцем та затвердження висновку щодо нього в поточному році не проводиться. Оцінювання такого державного службовця припиняється, про що робиться відповідна відмітка в особовій справі.

Також НАДС додають, що роз’яснення міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають лише інформаційний характер i не встановлюють правових норм.

Нагадаємо, що раніше у НАДС повідомили, чи мають державні службовці право на встановлення доплат за науковий ступінь.

Також у НАДС повідомили, за яких умов державним службовцям встановлюється премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності.

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