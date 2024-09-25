Податківці роз’яснили, як отримати відомості про доходи, виплачені малолітнім дітям

Стало відомо, як батьки (усиновителі, опікуни, піклувальники) можуть отримати відомості про джерела або суми доходів, виплачених дітям віком до 14 років.

Головне управління ДПС у Закарпатській області роз’яснило, як батьки можуть отримати відомості про джерела або суми доходів, виплачених малолітнім дітям.

Податківці звертають увагу на те, як батьки (усиновителі, опікуни, піклувальники) можуть отримати відомості про джерела/суми доходів, виплачених малолітнім дітям (до 14 років).

Всі фізичні особи – платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр) у порядку, визначеному ПКУ.

Згідно з частиною другою ст. 14 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року № 2947-III якщо дитина або особа, дієздатність якої обмежена, не може самостійно здійснювати свої права, ці права здійснюють батьки, опікун або самі ці особи за допомогою батьків чи піклувальника.

Порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі, а також порядок отримання відомостей з Державного реєстру, регулюється Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 822.

Відповідно до абзацу першого п. 1 розд. VII Положення № 822 фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), яка не включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР (додаток 2 до Положення № 822), яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання (за наявності), громадянство).

Пунктом 4 розд. VII Положення № 822 визначено, що облікові картки № 1ДР малолітніх осіб (до 14 років) подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після пред’явлення повертається) та його копію.

У разі, коли батьки чи один із батьків малолітньої особи на дату її народження були іноземцями або особами без громадянства, для підтвердження факту належності такої особи до громадянства України подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (після пред’явлення повертається).

Згідно з п. 4 розд. Х Положення № 822 для отримання відомостей про себе з Державного реєстру фізична особа звертається особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контролюючого органу подає документ, що посвідчує особу, та заяву щодо отримання відомостей з Державного реєстру про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору за формою № 10ДР (додаток 14 до Положення № 822).

Таким чином, для отримання відомостей з Державного реєстру про джерела/суми доходів, які виплачені малолітнім дітям (до 14 років), їх батькам (усиновителям, опікунам, піклувальникам) необхідно звернутися особисто до контролюючого органу за податковою адресою (місцем проживання) дитини або до будь-якого контролюючого органу та подати Заяву за формою № 10ДР. Заява за формою № 10ДР подається за наявності документа, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника), та свідоцтва про народження дитини.

При цьому в Заяві за формою № 10ДР зазначаються, зокрема:

у графі «Особисті дані заявника» – реєстраційний номер облікової картки дитини та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) згідно з даними свідоцтва про народження дитини;

у графі «Задеклароване (зареєстроване місце проживання (перебування) особи)» – місцезнаходження житла дитини, що включає такі дані (за наявності): поштовий індекс, країна, область, район, місто (село, селище), район у місті, назва території територіальної громади, вулиця (шосе/проспект/бульвар/алея/площа/майдан/провулок/узвіз/з’їзд/проїзд/лінія/просіка/ тупик тощо), номер будівлі (будинку/корпусу/блоку/секції тощо), номер квартири (кімнати тощо);

у графі «Документ, що посвідчує особу» – реквізити свідоцтва про народження дитини (назва документа, серія (за наявності), номер, дата видачі та орган, що видав документ);

у графі «Контактна інформація» – номер контактного телефону (мобільний/домашній) (за наявності) одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника);

у графі «Інформація щодо представника (у разі подання Заяви представником)» – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та відомості про документ, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).

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