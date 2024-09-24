В Іспанії шахраї прикинулись Бредом Піттом та видурили у його шанувальниць 325 тисяч євро

Підозрювані змусили повірити жінок, що ті спілкуються у мережі зі справжнім актором, і переконали, що «Бред Пітт» обіцяє їм романтичне майбутнє.

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В Іспанії пʼятеро шахраїв видали себе за голлівудського актора Бреда Пітта і вкрали 325 тисяч євро у його шанувальниць. Про це повідомляє The Guardian.

Підозрювані звʼязувалися з шанувальницями через фан-сторінки знаменитості в соцмережах.

Шахраї змусили повірити жінок, що ті спілкуються зі справжнім актором, і переконали, що «Бред Пітт» обіцяє їм романтичне майбутнє.

Таким чином вони змусили жінок переказувати кошти на проекти, яких насправді не існувало.

Одну жінку з Андалусії ошукали на 175 тисяч євро, а іншу з Країни Басків — на 150 тисяч євро.

Правоохоронці вказують, що підозрювані вивчили акаунти жінок у соцмережах і склали їхні психологічні портрети. Обидві жінки були емоційно вразливими, самотніми та в депресивному стані, тому повірили фейковому Бреду Пітту.

Зловмисників уже заарештували, але поліція змогла повернути лише 85 тисяч євро вкрадених коштів.

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