У США заявили, що Україна не представила достатньо переконливих аргументів для дозволу ударів углиб рф

Один з американських представників вказав, що запит України не виправдовує ризику ескалації з боку рф.

Представники Білого дому і Міністерства оборони США заявили, що Україна не представила достатньо переконливих аргументів на користь того, що удари по цілях у рф за допомогою далекобійних ракет значно вплинуть на перебіг війни. Про це повідомляє The Washington Post.

Вони зазначили, атаки на об'єкти в Криму, які Україна проводила раніше, довели свою ефективність, змусивши російські війська відступити з півострова.

Один з американських представників вказав, що запит України не виправдовує ризику ескалації з боку рф.

За його словами, що запаси ракет обмежені, а росія вже вивела 90% літаків, що запускають планувальні бомби, за межі зони дії ракет ATACMS. Таким чином, зміна політики Штатів щодо далекобійного озброєння не матиме значного впливу на бойові дії.

Однак європейські військові та дипломати заперечують проти такого підходу, стверджуючи, що удари по росії з більшої дальності можуть мати більш вагомий вплив на конфлікт, і критикують відмову США зняти обмеження на використання західної зброї, вказує видання.

Як повідомлялося, Джо Байден відповів «ні» на питання, чи вирішив він дозволити Україні використовувати далекобійну зброю по рф.

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