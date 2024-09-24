У Києві судитимуть чоловіка, який намагався вбити рідного брата, кинувши гранату у його вікно

Мотивом скоєння злочину був конфлікт між порушником та його братом щодо права власності на квартиру.

У Києві на лаву підсудних відправили чоловіка, який намагався вбити рідного брата, кинувши гранату у вікно його квартири на другому поверсі. Подія відбулась у червні.

Правоохоронці встановили, що боєприпас відскочив від склопакету та вибухнув, впавши на землю. Внаслідок події осколкове поранення руки отримала 36-річна жінка, яка в цей час проходила на вулиці.

У поліції зазначили, що мотивом скоєння злочину був конфлікт між порушником та його братом щодо права власності на квартиру. Також відомо, що 46-річний зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства.

Затриманому повідомили про підозру. Фігуранту загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

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