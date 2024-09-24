В Киеве будут судить мужчину, пытавшегося убить родного брата, бросив гранату в его окно

Мотивом совершения преступления был конфликт между нарушителем и его братом по поводу права собственности на квартиру.

В Киеве на скамью подсудимых отправили мужчину, пытавшегося убить родного брата, бросив гранату в окно его квартиры на втором этаже. Событие произошло в июне.

Правоохранители установили, что боеприпас отскочил от стеклопакета и взорвался, упав на землю. В результате происшествия осколочное ранение руки получила 36-летняя женщина, которая в это время проходила на улице.

В полиции отметили, что мотивом совершения преступления был конфликт между нарушителем и его братом по поводу права собственности на квартиру. Также известно, что 46-летний злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства.

Задержанному сообщили о подозрении. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

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