В Германии в дом украинских беженцев подбросили свиные головы к дому украинских беженцев

В Германии неизвестные облили свиной кровью дом украинских беженцев.

Источник фото: ukrinform

В федеральной земле Бранденбург, Германия, неизвестные злоумышленники облили свиной кровью фасад дома, где проживают украинские беженцы, и бросили через забор две свиные головы. Об этом сообщает издание Welt.

По информации, нападение произошло на жилое здание, в котором проживают беженцы. Полиция и Служба государственной безопасности Германии начали расследование инцидента.

Журналисты предполагают, что это нападение могло быть совершено на почве расовой ненависти. Официальные комментарии относительно мотивов инцидента пока не предоставлены.

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