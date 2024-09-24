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В Раде зарегистрировали законопроект о внедрении электронной системы «Е-спорт»

13:19, 24 сентября 2024
В Верховную Раду подан законопроект о цифровизации в сфере спорта.
В Раде зарегистрировали законопроект о внедрении электронной системы «Е-спорт»
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12054, который предусматривает внедрение системы электронных реестров «Е-спорт» в сфере физической культуры и спорта. Об этом сообщил Комитет молодежи и спорта.

Законопроект, разработанный Министерством молодежи и спорта Украины, предлагает внести изменения в действующий Закон «О физической культуре и спорте». Он предусматривает создание электронных информационно-аналитических систем и реестров, которые облегчат управление спортивной отраслью.

Основные нововведения законопроекта:

- внедрение термина «Система Е-спорт»;

- использование государственных информационных ресурсов для управления спортом;

- правовые основания для взаимодействия с публичными электронными реестрами и системами государственных органов.

Введение этого законопроекта будет способствовать развитию цифровых услуг, упрощению доступа к спортивным ресурсам и повышению прозрачности в управлении спортивной сферой Украины.

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