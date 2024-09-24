У Раді зареєстрували законопроект про впровадження електронної системи «Е-спорт»

До Верховної Ради подано законопроект про цифровізацію у сфері спорту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12054, який передбачає впровадження системи електронних реєстрів «Е-спорт» у сфері фізичної культури та спорту. Про це повідомив Комітет молоді і спорту.

Законопроєкт, розроблений Міністерством молоді та спорту України, пропонує внести зміни до чинного Закону «Про фізичну культуру і спорт». Він передбачає створення електронних інформаційно-аналітичних систем і реєстрів, які полегшать управління спортивною галуззю.

Основні нововведення законопроєкту:

впровадження терміну «Система Е-спорт»;

використання державних інформаційних ресурсів для управління спортом;

правові підстави для взаємодії з публічними електронними реєстрами та системами державних органів.

Запровадження цього законопроєкту сприятиме розвитку цифрових послуг, спрощенню доступу до спортивних ресурсів і підвищенню прозорості в управлінні спортивною сферою України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.