У Німеччині до будинку українських біженців підкинули свинячі голови

У Німеччині невідомі облили свинячою кров'ю будинок українських біженців.

Джерело фото: ukrinform

У федеральній землі Бранденбург, Німеччина, невідомі зловмисники облили свинячою кров'ю фасад будинку, де проживають українські біженці, та кинули через паркан дві свинячі голови. Про це повідомляє видання Welt.

За інформацією, напад стався на житлову будівлю, в якій мешкають біженці. Поліція та Служба державної безпеки Німеччини розпочали розслідування інциденту.

Журналісти припускають, що цей напад міг бути вчинений на ґрунті расової ненависті. Офіційні коментарі щодо мотивів інциденту поки не надано.

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