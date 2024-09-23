Джо Байден відповів «ні» на питання, чи вирішив він дозволити Україні використовувати далекобійну зброю по рф

Джо Байден, відповідаючи на питання, чи вирішив він дозволити Україні використовувати далекобійну зброю по цілях на території росії, сказав – «ні».

Джерело фото: ukrinform

На запити Президента України Володимира Зеленського дозволити Україні використовувати далекобійну зброю для ударів по території росії президент США Джо Байден заявив, що не надавав Україні такого дозволу. Про це пише «Голос Америки».

Під час брифінгу у Вашингтоні в неділю Байден відповів на питання репортера про можливість використання далекобійної зброї для атак на російські об'єкти, сказавши коротко: «Ні».

Очікується, що під час Генасамблеї ООН, загальні дебати якої розпочинаються 24 вересня, Зеленський говоритиме з партнерами про далекобійні удари і «пакет перемоги». 24 вересня на Генасамблеї виступить президент США Джо Байден, а наступного дня - 25 вересня говоритиме президент України Володимир Зеленський.

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