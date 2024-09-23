У Верховній Раді прокоментували вчинок військового Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ «на знак протесту»

Секретар комітету Ради з нацбезпеки Роман Костенко нагадав, що самовільно залишення частини — це кримінальний злочин.

Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов заявив, що самовільно залишив частину. Про це він повідомив у соцмережах.

За його словами, таким чином він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та до того, що це сприяє «чорній демобілізації».

«Замість доктрини «воювати - обовʼязок кожного громадянина» держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого змогли відловити на вулицях.

Питання перепочинку піхоти та встановлення чітких термінів служби на нулю - питання національної безпеки», — зазначив у дописі військовий.

Він висловив сподівання, що це стане прецедентом, і водночас заявив, що «абсолютно готовий до наслідків» та того, що «будь-якої миті» його можуть затримати.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко прокоментував вчинок Сергія Гнезділова, який публічно самовільно залишив свою частину у знак протесту проти відсутності демобілізації. Про це повідомляє NV.

Костенко нагадав, що СЗЧ - це кримінальний злочин.

«По-перше, я не знаю хто це — Сергій Гнезділов. По-друге, ми маємо розуміти, що це кримінальний злочин — самовільне залишення частини (СЗЧ). За це може настати відповідальність, особливо коли він так популяризує цю історію. Якщо з 2019-го цей хлопець служив, я так розумію, що він контрактником, мабуть, був, тобто підписував контракт на захист країни, в якому чітко написано, що ти маєш робити. Тому одна справа — чіткі терміни служби і звичайні мобілізовані, інша справа — як на це реагують професійні військові, які підписували контракт і робили армію своєю професією», - зазначив Костенко.

Він підкреслив, що завжди підтримував встановлення чітких термінів служби.

«Звичайно, було б краще, щоб були конкретні терміни служби. Я про це завжди говорив. І я вважаю, що було б правильно, щоб були визначені конкретні терміни служби, двома руками «за». Але не потрібно популяризувати це через залишення своїх побратимів, лінії фронту, і казати, що «оце мій такий протест, я перестаю захищати Батьківщину через те, що немає чітких термінів служби», - наголосив Костенко.

Він вважає, що немає чітких термінів служби через те, що є проблеми з мобілізацією.

«І я скажу, що останнім часом вона трохи погіршилася, ніж була до цього», - додав Костенко.

«У мене питання: як ми можемо визначити ці чіткі терміни служби (за які я також виступаю і прописував це в своєму законопроєкті про мотивацію), якщо в нас немає ким замінити військових на фронті. Тому тут питання насамперед до проведення мобілізації, мотивації людей. І ті, хто кажуть, що це до влади питання, для депутатів — виклик, помиляються - це виклик для всього суспільства, адже хтось іде в армію і захищає державу, а хтось не хоче туди йти і вважає, що робота буде зроблена замість нього», - зазначив Костенко.

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