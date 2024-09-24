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В США заявили, что Украина не представила достаточно убедительных аргументов для разрешения ударов вглубь рф

14:05, 24 сентября 2024
Один из американских представителей указал, что запрос Украины не оправдывает риска эскалации со стороны россии.
В США заявили, что Украина не представила достаточно убедительных аргументов для разрешения ударов вглубь рф
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Представители Белого дома и Министерства обороны США заявили, что Украина не представила достаточно убедительных аргументов в пользу того, что удары по целям в рф с помощью дальнобойных ракет значительно повлияют на ход войны. Об этом сообщает The Washington Post.

Они отметили, что атаки на объекты в Крыму, которые Украина проводила ранее, доказали свою эффективность, заставив российские войска отступить с полуострова.

Один из американских представителей указал, что запрос Украины не оправдывает риска эскалации со стороны россии.

По его словам, запасы ракет ограничены, а россия уже вывела 90% самолетов, запускающих планировочные бомбы, за пределы зоны действия ракет ATACMS. Таким образом, изменение политики Штатов относительно дальнобойного вооружения не повлияет на боевые действия.

Однако европейские военные и дипломаты возражают против такого подхода, утверждая, что удары по рф с большей дальности могут оказать более весомое влияние на конфликт, и критикуют отказ США снять ограничения на использование западного оружия, указывает издание.

Как сообщалось, Джо Байден ответил «нет» на вопрос, решил ли он разрешить Украине использовать дальнобойное оружие по России.

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