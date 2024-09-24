В США заявили, что Украина не представила достаточно убедительных аргументов для разрешения ударов вглубь рф

Один из американских представителей указал, что запрос Украины не оправдывает риска эскалации со стороны россии.

Представители Белого дома и Министерства обороны США заявили, что Украина не представила достаточно убедительных аргументов в пользу того, что удары по целям в рф с помощью дальнобойных ракет значительно повлияют на ход войны. Об этом сообщает The Washington Post.

Они отметили, что атаки на объекты в Крыму, которые Украина проводила ранее, доказали свою эффективность, заставив российские войска отступить с полуострова.

Один из американских представителей указал, что запрос Украины не оправдывает риска эскалации со стороны россии.

По его словам, запасы ракет ограничены, а россия уже вывела 90% самолетов, запускающих планировочные бомбы, за пределы зоны действия ракет ATACMS. Таким образом, изменение политики Штатов относительно дальнобойного вооружения не повлияет на боевые действия.

Однако европейские военные и дипломаты возражают против такого подхода, утверждая, что удары по рф с большей дальности могут оказать более весомое влияние на конфликт, и критикуют отказ США снять ограничения на использование западного оружия, указывает издание.

Как сообщалось, Джо Байден ответил «нет» на вопрос, решил ли он разрешить Украине использовать дальнобойное оружие по России.

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