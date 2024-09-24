В Испании мошенники притворились Брэдом Питтом и выманили у его поклонниц 325 тысяч евро

Подозреваемые заставили поверить женщин, что те общаются в сети с настоящим актером, и убедили, что Брэд Питт обещает им романтическое будущее.

В Испании пятеро мошенников выдали себя за голливудского актера Брэда Питта и украли 325 тысяч евро у его поклонниц. Об этом сообщает The Guardian.

Подозреваемые связывались с поклонницами из-за фан-страниц знаменитости в соцсетях.

Мошенники заставили поверить женщин, что те общаются с настоящим актером, и убедили, что Брэд Питт обещает им романтическое будущее.

Таким образом, они заставили женщин переводить средства на проекты, которых на самом деле не существовало.

Одну женщину из Андалусии обманули на 175 тысяч евро, а другую из Страны Басков – на 150 тысяч евро.

Правоохранители указывают, что подозреваемые изучили аккаунты женщин в соцсетях и составили их психологические портреты. Обе женщины были эмоционально уязвимыми, одинокими и в депрессивном состоянии, поэтому поверили фейковому Брэду Питту.

Злоумышленников уже арестовали, но полиция смогла вернуть только 85 тысяч евро украденных средств.

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