Налоговики разъяснили, как получить сведения о доходах, выплаченных малолетним детям

Стало известно, как родители (усыновители, опекуны, попечители) могут получить сведения об источниках или суммах доходов, выплаченных детям младше 14 лет.

Главное управление ГНС в Закарпатской области разъяснило, как родители могут получить сведения об источниках или суммах доходов, выплаченных малолетним детям.

Налоговики обращают внимание на то, как родители (усыновители, опекуны, попечители) могут получить сведения об источниках/суммах доходов, выплаченных малолетним детям (до 14 лет).

Все физические лица – налогоплательщики и сборы регистрируются в контролирующих органах путем включения сведений о них в Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков (далее – Государственный реестр) в порядке, определенном НКУ.

Согласно части второй ст. 14 Семейного кодекса Украины от 10 января 2002 г. № 2947-III если ребенок или лицо, дееспособность которого ограничена, не может самостоятельно осуществлять свои права, эти права осуществляют родители, опекун или сами эти лица с помощью родителей или попечителя.

Порядок регистрации физических лиц в Государственном реестре, а также порядок получения сведений из Государственного реестра регулируется Положением о регистрации физических лиц в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков, утвержденным приказом Министерства финансов Украины №822.

В соответствии с абзацем первым п. 1 разд. VII Положение № 822 физическое лицо независимо от возраста (как резидент, так и нерезидент), которое не включено в Государственный реестр, обязано лично или через представителя подать в соответствующий контролирующий орган учетную карточку физического лица – налогоплательщика по форме № 1ДР (приложение 2 к Положению № 822), которая является одновременно заявлением для регистрации в Государственном реестре, и предъявить документ, удостоверяющий личность, содержащий необходимые для регистрации реквизиты (фамилия, имя, отчество (при наличии), дату рождения, место рождения, место жительства (при наличии), гражданство).

Пунктом 4 разд. VII Положения № 822 определено, что учетные карточки № 1ДР малолетних лиц (до 14 лет) представляются одним из родителей (усыновителем, опекуном, попечителем) при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа, удостоверяющего личность одного из родителей (усыновителя, опекуна, попечителя). Если свидетельство о рождении ребенка выдано не на украинском языке, необходимо предоставить удостоверенный в установленном законодательством порядке перевод такого свидетельства на украинский язык (по предъявлении возвращается) и его копию.

В случае, когда родители или один из родителей малолетнего на дату его рождения были иностранцами или лицами без гражданства, для подтверждения факта принадлежности такого лица к гражданству Украины подается справка о регистрации лица гражданином Украины (по предъявлении возвращается).

Согласно п. 4 разд. Х Положение № 822 для получения сведений о себе из Государственного реестра физическое лицо обращается лично или через представителя в контролирующий орган по своему налоговому адресу (месту жительства) или в любой контролирующий орган подает документ, удостоверяющий личность, и заявление о получении сведений с Государственный реестр об источниках/сумме начисленного дохода, начисленного (перечисленного) налога и военного сбора по форме № 10ДР (приложение 14 к Положению № 822).

Таким образом, для получения сведений из Государственного реестра об источниках/суммах доходов, выплаченных малолетним детям (до 14 лет), их родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) необходимо обратиться лично в контролирующий орган по налоговому адресу (месту жительства) ребенка или к любого контролирующего органа и подать заявление по форме № 10ДР. Заявление по форме № 10ДР подается при наличии документа, удостоверяющего личность одного из родителей (усыновителя, опекуна, попечителя), и свидетельства о рождении ребенка.

При этом в Заявлении по форме № 10ДР указываются, в частности:

в графе «Личные данные заявителя» – регистрационный номер учетной карточки ребенка и фамилия, имя, отчество (при наличии) согласно данным свидетельства рождения ребенка;

в графе «Задекларированное (зарегистрированное место жительства (нахождение) лица)» – местонахождение жилья ребенка, включающего следующие данные (при наличии): почтовый индекс, страна, область, район, город (село, поселок), район в городе, название территории территориального общества, улица (шоссе/проспект/бульвар/аллея/площадь/площадь/переулок/съезд/съезд/проезд/линия/просика/тупик и т.п.), номер здания (дома/корпуса/блока/секции и т.п.), номер квартиры (комнаты и т.п.);

в графе «Документ, удостоверяющий личность» – реквизиты свидетельства о рождении ребенка (название документа, серия (при наличии), номер, дата выдачи и выдавший документ);

в графе «Контактная информация» – номер контактного телефона (мобильный/домашний) (при наличии) родителя (усыновителя, опекуна, попечителя);

в графе «Информация относительно представителя (при подаче Заявления представителем)» – фамилия, имя, отчество (при наличии) и сведения о документе, удостоверяющем личность одного из родителей (усыновителя, опекуна, попечителя).

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