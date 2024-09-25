Николай Княжицкий считает, что в бюджете 2025 нужно предусмотреть средства на министерство единства и связи с диаспорой

Депутат Николай Княжицкий поинтересовался у правительства, почему в проекте бюджета на 2025 год нет средств на министерство единства.

Как известно, в проекте государственного бюджета на 2025 год «замораживают» социальные стандарты – минимальную зарплату, прожиточный минимум и так далее. В правительстве объяснили, что каждая гривна в рамках бюджета социальной сферы – это средства, спонсируемые международными партнерами. Таким образом, партнеры пока не считают возможным тратить средства на какое-либо повышение социальных нормативов.

Также нет достаточно средств для выполнения решений судов по искам граждан против Пенсионного фонда. На сегодня, как отметила председатель социального комитета Рады Галина Третьякова, государство задолжало по таким решениям украинских и международных судов 140 млрд грн.

Вместе с тем во время обсуждения проекта бюджета на 2025 год №12000 в Верховной Раде народный депутат Николай Княжицкий спросил, почему в нем нет средств на создание министерства единства.

«Когда мы смотрим на бюджет, мы видим, что средства, например, на Украинский институт при МИДе сокращены, на связи с диаспорой сокращены, хотя Президент заявлял о министерстве единства. На Украинский институт книги сокращены до минимума, в поддержку кинематографии фактически ноль, на Новую украинскую школу сокращены», - отметил депутат.

По его мнению, «таким образом мы фактически убиваем и забываем о наших украинцах за границей».

Напомним, в Украине предлагают создать новое Министерство демографии и диаспоры и в дополнение отдельное государственное учреждение – Фонд восстановления демографического потенциала. Соответствующий законопроект 11424 зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых Николай Княжицкий, Наталья Пипа, Роман Лозинский и другие. Одной из задач Фонда будет «обеспечение миграционного прироста населения, в первую очередь за счет стимулирования проживающих за рубежом украинцев к возвращению в Украину». А Министерство будет заниматься организацией мероприятий по популяризации программ стимулирования иностранных украинцев к возвращению в Украину.

В свою очередь народный депутат Ярослав Юрчишин считает нужным увеличить расходы каким-то образом на Национальный совет по вопросам радиовещания и телевидения, чтобы можно было «полноценно выполнять Закон «О медиа».

На это министр финансов Сергей Марченко пояснил, что правительство предусматривает новую модель управления публичными инвестициями – путем финансирования проектов.

«У нас есть достаточно существенный ресурс капитального инвестиционного характера, который не распределен, и все направления, которые вы указали, и связи с диаспорой, и Украинский институт, и проблемы, которые вы поднимали – сейчас в разработке и уже подали соответствующие предложения профильные министерства и решение будет принято между первым и вторым чтением.

О чем это говорит? О том, что мы не собираемся просто удерживать или финансировать капитальные расходы, мы будем финансировать проекты», - пояснил он.

«Почему мы это сделали? Потому что этот ограниченный ресурс в объеме 25 миллиардов из общего фонда государственного бюджета, это, извините, ни о чем, но это то, что сейчас у нас есть. Более важно, это дать нашим ключевым партнерам понимание того, что есть приоритеты, и на сегодняшний момент подано было 750 заявок на финансирование разного рода проектов, отобрано было более 100. Есть приоритеты, которые правительство готово финансировать. Пожалуйста, партнеры, профинансируйте свою часть», - отметил он.

«Общий ресурс на финансирование этой новой модели, включая средства партнеров, составит 256 миллиардов гривен. По общему фонду это 25 миллиардов гривен, дорожный фонд – 43 миллиарда гривен, другие фонды – 1,4 миллиарда гривен. Средства от иностранных государств и международных финансовых организаций – 72 миллиарда гривен. На финансирование государственных гарантий – 115 миллиардов гривен.

Почему это так? Потому что важно показать, что правительство Украины понимает приоритетность инвестиционных расходов, и мы считаем нужным показать нашим партнерам, что есть приоритеты, которые определены проведенным правительством, министерствами соответствующим скринингом, и эти проекты должны быть финансироваться нашими партнерами.

То есть партнеры должны финансировать не те проекты, которые они считают нужным, а те проекты, которые правительство определяет приоритетными», - пояснил министр финансов.

Напомним, по словам главы бюджетного комитета парламента, украинскому правительству нужно отыскать и занять 23 млрд долларов США, чтобы обеспечить бюджет 2025 года.

Автор: Наталя Мамченко

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