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Пытались нелегального пересечь границу — на Буковине задержали организатора и 2 мужчин

07:00, 25 сентября 2024
За «трансфер» в соседнюю страну жители Запорожской и Волынской областей заплатили по 7 тысяч евро.
Пытались нелегального пересечь границу — на Буковине задержали организатора и 2 мужчин
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Сотрудники Черновицкого пограничного отряда задержали мужчин за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу.

Как сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, пограничники остановили легковой автомобиль, на котором один из организаторов нелегальной схемы доставлял двух мужчин к границе, а затем должен был указать дальнейший маршрут движения в Румынию в обход пунктов пропуска.

В ходе дальнейшей работы пограничники узнали, что за трансфер в соседнюю страну жители Запорожской и Волынской областей заплатили по 7 тысяч евро.

В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении. Проводнику же грозит уголовная ответственность по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в ЕРДР.

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