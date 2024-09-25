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Намагались нелегального перетнути кордон — на Буковині затримали організатора та 2 чоловіків

07:00, 25 вересня 2024
За «трансфер» до сусідньої країни мешканці Запорізької та Волинської областей заплатили по 7 тисяч євро.
Намагались нелегального перетнути кордон — на Буковині затримали організатора та 2 чоловіків
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Співробітники Чернівецького прикордонного загону затримали чоловіків за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Як повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, прикордонники зупинили легковий автомобіль, на якому один з організаторів нелегальної схеми доставляв двох чоловіків до кордону, а потім мав вказати подальший маршрут руху до Румунії в обхід пунктів пропуску.

В ході подальшої роботи прикордонники дізналися, що за «трансфер» до сусідньої країни мешканці Запорізької та Волинської областей заплатили по 7 тисяч євро.

Відносно них складені протоколи про адміністративне правопорушення. Провіднику ж загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР.

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