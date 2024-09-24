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Ухвала слідчого судді про встановлення строку для вчинення дій, необхідних для закінчення досудового розслідування, підлягає апеляційному оскарженню — ОП ККС ВС

18:17, 24 вересня 2024
У цьому кримінальному провадженні слідчий суддя встановив слідчому та прокурору строк один місяць для проведення процесуальних дій, необхідних і достатніх для закінчення досудового розслідування у цій справі.
Ухвала слідчого судді про встановлення строку для вчинення дій, необхідних для закінчення досудового розслідування, підлягає апеляційному оскарженню — ОП ККС ВС
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Ухвала слідчого судді про встановлення строку для вчинення дій, необхідних для закінчення досудового розслідування, підлягає апеляційному оскарженню. Такого висновку дійшла об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за результатами розгляду кримінального провадження № 761/26342/22.

У цьому кримінальному провадженні слідчий суддя встановив слідчому та прокурору строк один місяць для проведення процесуальних дій, необхідних і достатніх для закінчення досудового розслідування у цій справі. Апеляційний суд закрив апеляційне провадження з тих підстав, що таке судове рішення не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Із клопотанням про встановлення розумних строків у кримінальному провадженні звернувся представник третьої особи, на майно якої було накладено арешт. Ця особа не є підозрюваною в цьому кримінальному провадженні. Представник послався на необхідність встановлення строку для проведення процесуальних дій, необхідних і достатніх для закінчення досудового розслідування, з покликанням на те, що таке досудове розслідування триває більше як три роки. Слідчий суддя ухвалив рішення про встановлення такого строку.

Кримінальний процесуальний закон передбачає можливість встановлення певного процесуального строку в межах граничного строку. У цьому провадженні йдеться про встановлення строку в межах строку досудового розслідування, в якому нікому не було повідомлено про підозру.

У зв’язку із цим суд звертає увагу на те, що станом на момент ухвалення рішення слідчим суддею в межах цього провадження, тобто станом на 31 травня 2023 року, відповідно до ч. 8 ст. 615 КПК України у кримінальних провадженнях, у яких з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та на дату введення воєнного стану жодній особі не було повідомлено про підозру, строк від дати введення воєнного стану до дати його припинення чи скасування не включається до загальних строків, передбачених ч. 2 ст. 219 цього Кодексу.

Тобто відповідно до зазначених вище положень строки у кримінальних провадженнях, у яких не було нікому повідомлено про підозру, не спливали.

Отже, слідчий суддя фактично встановив строк щодо періоду, який не мав граничних меж відповідно до КПК України.

Ухвалюючи рішення про встановлення слідчому чи прокурору строку для проведення процесуальних дій, необхідних для закінчення досудового розслідування, слідчий суддя фактично скоротив строк такого досудового розслідування. Таке рішення вочевидь впливає на долю досудового розслідування і кримінального провадження загалом.

Постанова ОП ККС ВС від 16 вересня 2024 року у справі № 761/26342/22 (провадження № 51-7561кмо23).

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