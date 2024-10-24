Верховная Рада рассмотрит законопроект о создании Министерства демографии, которое будет следить за решениями Кабмина и возвращать украинцев домой

Комитет, возглавляемый Потураевым, вынес решение о необходимости принятия законопроекта Княжицкого о создании Министерства демографии, которое сможет влиять на решения других правительственных органов, и вдобавок – Фонда восстановления демографического потенциала.

Источник фото: kompkd.rada.gov.ua

В Верховной Раде 23 октября зарегистрирован проект постановления о принятии за основу законопроекта о создании в Украине нескольких новых органов, занимающихся демографией. Так, парламентский комитет по гуманитарной политике, возглавляемый Никитой Потураевым, рекомендовал к принятию законопроект о создании в Украине нового Министерства демографии и диаспоры и в дополнение отдельного государственного учреждения – Фонда восстановления демографического потенциала. Соответствующий законопроект 11424 зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых Николай Княжицкий, Наталья Пипа, Роман Лозинский и другие.

К тому же, по мнению авторов, для полной картины необходима еще Межведомственная координационная комиссия по демографической политике.

Одной из задач Фонда восстановления демографического потенциала будет «обеспечение миграционного прироста населения, в первую очередь за счет стимулирования проживающих за рубежом украинцев к возвращению в Украину».

В свою очередь Министерство демографии будет заниматься организацией мероприятий по популяризации программ стимулирования иностранных украинцев к возвращению в Украину. А также разными исследованиями.

Полномочия у Министерства демографии должны быть, по мнению авторов, достаточно широкими – в частности, его планируют наделить правом следить за решениями других правительственных органов.

«Я предложил создать единое Министерство, полностью охватившее вопросы демографической политики. Это министерство должно обладать широким кругом полномочий, необходимых как для разработки стратегических документов государственной демографической политики, так и возможности влиять на содержание решений других органов исполнительной власти, если они противоречат государственной демографической политике» - подчеркнул Николай Княжицкий.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во время обсуждения проекта бюджета на 2025 год №12000 Николай Княжицкий отметил, что для создания министерства и поддержки связей с диаспорой необходимо предусмотреть смету.

В то же время Министерство финансов в своем заключении на этот законопроект отмечает, что «реализация акта приведет к отвлечению бюджетных средств на содержание и деятельность новой управленческой структуры – Фонда, тождественной к имеющимся, и повлечет как распыление бюджетных средств, так и потерю контроля за их эффективным использованием, а также направление ограниченных бюджетных ресурсов не на решение неотложных проблем семей с детьми, а на содержание дополнительных управленческих структур».

Кроме того, предусмотренные в законопроекте механизмы финансирования государственной демографической политики, в частности, через Фонд, источниками формирования которого будут средства государственного бюджета; добровольные взносы физических и юридических лиц, в частности, нерезидентов Украины; добровольные взносы правительств, агентств и учреждений зарубежных стран, международных финансовых и других организаций, не соответствуют положениям бюджетного законодательства.

«При отсутствии четкого разграничения расходов, осуществляемых из разных источников, направление на такую ​​цель средств Фонда приведет как к удвоению расходов, так и к нарушению бюджетной системы и других актов законодательства. В то же время разработчики законопроекта не предоставили финансово-экономические расчеты и предложения по источникам покрытия дополнительных расходов государственного бюджета» - подчеркнули в Минфине.

В законопроекте Николая Княжицкого отсутствуют механизмы реализации проектов, оценки результатов внедрения проектов при финансовой поддержке Фонда, их качества и социально-экономического эффекта и мер контроля за выполнением задач государственной демографической политики, возложенных на Фонд.

Напомним, ранее Роман Лозинский заявил, что нужно еще снизить мобилизационный возраст.

Также ранее мы писали, что нардепка Наталья Пипа предлагает запретить общаться на русском в школах на перерывах как ученикам, так и учителям. Также Наталья Пипа вместе с Николаем Княжицким зарегистрировали законопроект, предлагающий ограничить должностных лиц в пользовании Telegram и заставить соцсеть сотрудничать с Нацсоветом.

Автор: Наталья Мамченко

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