Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд подтвердил недопустимость обысков без разрешения следственного судьи

19:05, 23 октября 2024
ОП ККС ВС сделала вывод о неотложности случаев, при которых следователь, дознаватель, прокурор имеют право до вынесения постановления следственного судьи войти в жилище или другое владение лица.
Верховный Суд подтвердил недопустимость обысков без разрешения следственного судьи
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Следователь, дознаватель, прокурор имеют право до вынесения постановления следственного судьи войти в жилище или другое владение лица в неотложных случаях, в частности с целью спасения материальных объектов (имущества), которые потенциально могут иметь значение вещественных доказательств в уголовном производстве, от прогнозируемого уничтожения, потери. Об этом сообщили в Верховном Суде.

В контексте ч. 3 ст. 233 УПК Украины о неотложности такого случая свидетельствуют данные о реальной угрозе уничтожения, утраты имущества. В ходатайстве о предоставлении разрешения на обыск в порядке ч. 3 ст. 233 УПК Украины, предоставленных в его обоснование материалах, в определении следственного судьи, вынесенном ех post factum, должно быть указано, какие именно обстоятельства на момент проникновения свидетельствовали, что промедление может повлечь уничтожение вещественных доказательств, что сведения об угрозе их уничтожения, потери давали основания воспринимать ее как реальную.

В аспекте реализации правил ч. 3 ст. 233 УПК Украины несоблюдение указанных выше предписаний закона, невыполнение требования о безотлагательном обращении к следственному судье с ходатайством о проведении обыска, при отсутствии объективных препятствий обратиться с соответствующим ходатайством быстрее после окончания проведения следственного розыскного действия, является основанием для отказа следственным судьей в легализации обыска ех post factum.

К такому выводу пришла объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 466/525/22.

В этом производстве работниками полиции в ходе личного обыска у осужденного обнаружено восемь свертков особо опасных психотропных веществ, оборот которых запрещен. После этого на основании постановления следователя без предварительного разрешения следственного судьи был проведен обыск по месту жительства осужденного, во время которого изъяты особо опасные наркотические средства и психотропные вещества. В связи с тем, что обыск проводился в ночное время, следователь на следующий день в рабочие часы суда обратился к следственному судье с ходатайством о проведении обыска. Следственный судья вынес определение о предоставлении разрешения на проведение обыска ех post factum, обосновывая это тем, что существовала реальная угроза потери доказательств в уголовном производстве, а следовательно считал, что имел место неотложный случай.

Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, признал недопустимым доказательством указанный протокол обыска и на основании доктрины «плодов ядовитого дерева» - все производные доказательства. Местный суд исходил из того, что право следователя, прокурора на проникновение в жилище и проведение в нем обыска может возникать, среди прочего, до вынесения постановления следственного судьи в неотложных случаях, связанных со спасением имущества. Зато из постановления следователя о проведении неотложного обыска в квартире осужденного и ходатайства о проведении такого обыска, согласованного прокурором, не усматривается оснований для проведения указанного следственного действия как неотложного.

Само по себе выявление и фиксация при проведении обыска сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 307 УК Украины, не является достаточным основанием для его легализации следственным судьей ех post factum. В соответствующем ходатайстве отсутствует надлежащее обоснование оснований, которые входят в перечень неотложных, следовательно следственный судья не имел оснований прийти к выводу, что следственное действие было неотложным.

По результатам рассмотрения производства объединенная палата не видит оснований для опровержения выводов судов предыдущих инстанций о недопустимости протокола обыска, считает их обоснованными и правильными.

С полным текстом постановления ОП ККС ВС от 7 октября 2024 года по делу № 466/525/22 (производство № 51-7310кмо23) можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КУС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КСУ рассматривает конституционную жалобу мужчины, отказавшегося от мобилизации в ВСУ из-за религии, и получившего 3 года тюрьмы

КСУ рассматривает конституционную жалобу мужчины, отказавшегося от мобилизации в ВСУ из-за религии, и получившего 3 года тюрьмы.

ЕС пригрозил Украине задержать выплату в 4 млрд евро, потому что депутаты не приняли закон об смягчении наказания коррупционерам путем сделок со следствием – письмо

Из-за того, что народные депутаты в срочном порядке не приняли закон о соглашениях со следствием для смягчения наказания коррупционерам, ЕС предупредил о задержке с выплатой транша в 4 млрд евро – письмо замминистра иностранных дел.

В 2025 году в Украине запустят общедоступную базу данных цен сделок с недвижимостью с подробными метаданными

Также будет создан реестр оценок финансовых активов.

Тестирование в апелляционные суды завершено – результаты за 23 октября

В последний день тестирования на знание норм права 3 кандидата не набрали проходной балл, а еще 3 не явились.

Чтобы стать судьей, не нужно будет владеть знаниями из всех сфер права и демонстрировать гениальность на IQ-тесте – требования упростят

Кандидаты в судьи смогут сами выбрать специализацию, по которой будут сдавать тесты и практические задания, а требования к баллу на IQ-тесте снизят.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Уркевич
    Віталій Уркевич
    секретар Великої палати Верховного Суду
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду