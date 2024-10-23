Верховный Суд подтвердил недопустимость обысков без разрешения следственного судьи

ОП ККС ВС сделала вывод о неотложности случаев, при которых следователь, дознаватель, прокурор имеют право до вынесения постановления следственного судьи войти в жилище или другое владение лица.

Следователь, дознаватель, прокурор имеют право до вынесения постановления следственного судьи войти в жилище или другое владение лица в неотложных случаях, в частности с целью спасения материальных объектов (имущества), которые потенциально могут иметь значение вещественных доказательств в уголовном производстве, от прогнозируемого уничтожения, потери. Об этом сообщили в Верховном Суде.

В контексте ч. 3 ст. 233 УПК Украины о неотложности такого случая свидетельствуют данные о реальной угрозе уничтожения, утраты имущества. В ходатайстве о предоставлении разрешения на обыск в порядке ч. 3 ст. 233 УПК Украины, предоставленных в его обоснование материалах, в определении следственного судьи, вынесенном ех post factum, должно быть указано, какие именно обстоятельства на момент проникновения свидетельствовали, что промедление может повлечь уничтожение вещественных доказательств, что сведения об угрозе их уничтожения, потери давали основания воспринимать ее как реальную.

В аспекте реализации правил ч. 3 ст. 233 УПК Украины несоблюдение указанных выше предписаний закона, невыполнение требования о безотлагательном обращении к следственному судье с ходатайством о проведении обыска, при отсутствии объективных препятствий обратиться с соответствующим ходатайством быстрее после окончания проведения следственного розыскного действия, является основанием для отказа следственным судьей в легализации обыска ех post factum.

К такому выводу пришла объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 466/525/22.

В этом производстве работниками полиции в ходе личного обыска у осужденного обнаружено восемь свертков особо опасных психотропных веществ, оборот которых запрещен. После этого на основании постановления следователя без предварительного разрешения следственного судьи был проведен обыск по месту жительства осужденного, во время которого изъяты особо опасные наркотические средства и психотропные вещества. В связи с тем, что обыск проводился в ночное время, следователь на следующий день в рабочие часы суда обратился к следственному судье с ходатайством о проведении обыска. Следственный судья вынес определение о предоставлении разрешения на проведение обыска ех post factum, обосновывая это тем, что существовала реальная угроза потери доказательств в уголовном производстве, а следовательно считал, что имел место неотложный случай.

Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, признал недопустимым доказательством указанный протокол обыска и на основании доктрины «плодов ядовитого дерева» - все производные доказательства. Местный суд исходил из того, что право следователя, прокурора на проникновение в жилище и проведение в нем обыска может возникать, среди прочего, до вынесения постановления следственного судьи в неотложных случаях, связанных со спасением имущества. Зато из постановления следователя о проведении неотложного обыска в квартире осужденного и ходатайства о проведении такого обыска, согласованного прокурором, не усматривается оснований для проведения указанного следственного действия как неотложного.

Само по себе выявление и фиксация при проведении обыска сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 307 УК Украины, не является достаточным основанием для его легализации следственным судьей ех post factum. В соответствующем ходатайстве отсутствует надлежащее обоснование оснований, которые входят в перечень неотложных, следовательно следственный судья не имел оснований прийти к выводу, что следственное действие было неотложным.

По результатам рассмотрения производства объединенная палата не видит оснований для опровержения выводов судов предыдущих инстанций о недопустимости протокола обыска, считает их обоснованными и правильными.

С полным текстом постановления ОП ККС ВС от 7 октября 2024 года по делу № 466/525/22 (производство № 51-7310кмо23) можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

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