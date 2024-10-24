Реабилитационные учреждения Украины получают генераторы и автономные системы для работы в зимний период

Учреждения Минсоцполитики Украины готовятся к бесперебойной работе в осенне-зимний период.

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Учреждения Министерства социальной политики Украины, оказывающие реабилитационную помощь людям с инвалидностью по всей стране, активно готовятся к работе в осенне-зимний период 2024/25 годов. Об этом сообщили в ведомстве.

Для обеспечения бесперебойной работы в случае отключения электроэнергии, все учреждения оснащены дизельными генераторами, которые позволят поддерживать работу котельных, столовых и реабилитационных кабинетов.

Кроме того, ведутся проекты по повышению энергонезависимости. Например, в детском реабилитационном центре «Луч» в Виннице готовится к установке солнечная электростанция. После завершения работ, центр сможет генерировать и накапливать солнечную энергию, что обеспечит стабильную работу даже в случае отключений электроэнергии.

Также многие заведения готовы функционировать при возможном отключении централизованного отопления. Некоторые учреждения уже оборудованы твердотопливными котлами и автономными системами отопления. В рамках подготовки было проведено техническое обслуживание теплосетей, проверено котельные, закуплено газ, пеллеты и дрова. Кроме этого, здания утеплили, а окна заменили на энергоэффективные.

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