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Реабілітаційні установи України отримують генератори та автономні системи для роботи в зимовий період

11:11, 24 жовтня 2024
Установи Мінсоцполітики України готуються до безперебійної роботи в осінньо-зимовий період.
Реабілітаційні установи України отримують генератори та автономні системи для роботи в зимовий період
Джерело фото: INVO
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Установи Міністерства соціальної політики України, що надають реабілітаційну допомогу людям з інвалідністю по всій країні, активно готуються до роботи в осінньо-зимовий період 2024/25 років. Про це повідомили у відомстві.

Для забезпечення безперебійної роботи у випадку відключення електроенергії, всі заклади оснащені дизельними генераторами, які дозволять підтримувати роботу котелень, їдалень та реабілітаційних кабінетів.

Крім того, ведуться проекти з підвищення енергонезалежності. Наприклад, у дитячому реабілітаційному центрі «Промінь» у Вінниці готується до встановлення сонячна електростанція. Після завершення робіт, центр зможе генерувати та накопичувати сонячну енергію, що забезпечить стабільну роботу навіть у разі відключень електроенергії.

Також багато закладів готові функціонувати при можливому відключенні централізованого опалення. Деякі установи вже обладнані твердопаливними котлами та автономними системами опалення. У рамках підготовки було проведено технічне обслуговування тепломереж, перевірено котельні, закуплено газ, пелети та дрова. Крім цього, будівлі утеплили, а вікна замінили на енергоефективні.

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Мінсоцполітики

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