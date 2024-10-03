Нардепка Наталія Піпа зареєструвала у парламенті законопроект, який зобовʼязує говорити українською на перервах у школі

На усій території школи учні, їх батьки та вчителі будуть зобов’язані спілкуватися українською мовою – Наталія Піпа зареєструвала законопроект.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект 12086, раніше анонсований нардепкою Наталією Піпою, про обов’язок учнів та вчителів спілкуватися українською мовою на усій території школи, у тому числі під час перерви.

В якості аргументації Наталія Піпа зазначила, що до неї надходять повідомлення, що діти у класах мало спілкуються українською, а також, що україномовні діти, коли йдуть у садочок чи школу, чують там російську мову.

«Ми зобовʼязали усі школи із 2021 року надавати освітні послуги українською мовою, але проблема полягає в тому, що виходячи з уроку діти, а подекуди і вчителі – переходять на російську.

За результатами моніторингу 2023-2024 Державної служби якості освіти України та Уповноваженого із захисту державної мови, під час уроків та перерв спілкуються між собою виключно українською мовою, лише 41% учнів.

Для того щоб це змінити, я реєструю законопроєкт, який зобовʼязує говорити українською на перерві, шкільному подвірʼї, стадіоні та усій території школи» - пояснила Піпа.

«Звісно, є проблема, що в деяких сімʼях батьки з дітьми говорять російською. Таких батьків я закликаю спілкуватися із дітьми українською, переходити і власним прикладом.

Ми маємо позбутися цього умовного правила в головах у освітян, учнів та батьків «пролунав дзвінок – можна будь-якою мовою» (і ми розуміємо, що ця будь-яка - чомусь російська). Має бути сформоване нове правило: «суспільні і публічні місця – державною мовою» - зазначила вона.

Поданий законопроект вводить до Закону «Про освіту» поняття «українськомовного середовища» та зобовʼязує засновників, керівників, працівників закладів освіти створювати та підтримувати українськомовне середовище.

«Що це означає для вчителів? Не переходити на російську на перервах, у їдальні, у приватному спілкуванні на території школи – адже ви все ще на робочому місці. Також вчителі та директори можуть проводити просвітницькі заходи, закликати учнів спілкуватися українською і робити зауваження, коли чують російську у дітей.

Що це означає для батьків? Батьки учнів, зобов’язані залучатися до створення та підтримання в закладі освіти українськомовного середовища» - вказала нардепка.

Також Кабмін та центральні органи виконавчої влади зобов’язані будуть розробити ефективну систему вимірювання мовленнєвих компетенцій дітей.

Отже, законопроектом передбачено, що заклади освіти зобов’язані створювати для здобувачів освіти українськомовне освітнє середовище.

Не є порушенням цього обов’язку навчання, поряд із державною мовою, мовами національних меншин, які є офіційними мовами ЄС, чи корінного народу, забезпечення державою вивчення та застосування в освітньому процесі англійської мови, сприяння вивченню інших мов міжнародного спілкування у закладах освіти, викладання у закладах освіти однієї або декількох дисциплін двома чи більше мовами (державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами ЄС), а також право вільного вибору мови освітнього процесу приватними закладами освіти (за винятком російської).

Батьки учнів та вчителі, як передбачає законопроект, зобов’язані залучатися до створення та підтримання в закладі освіти українськомовного освітнього середовища.

Кабміну протягом 3 місяців доручено розробити і привести у відповідність із цим законом свої нормативно-правові акти, забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, в тому числі про систему вимірювання мовленнєвих компетенцій дітей — здобувачів освіти.

Автор: Наталя Мамченко

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