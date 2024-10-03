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Вища рада правосуддя внесе Володимиру Зеленському подання про призначення трьох суддів до місцевих судів

12:15, 3 жовтня 2024
ВРП ухвалила рішення про внесення подань Президенту про призначення трьох суддів на посади до місцевих судів.
Вища рада правосуддя внесе Володимиру Зеленському подання про призначення трьох суддів до місцевих судів
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 Вища рада правосуддя повідомляє про ухвалення рішення про внесення подань Президенту України Володимиру Зеленському про призначення трьох суддів на посади до місцевих судів:

Чапали Геннадія Владиславовича – на посаду судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська;

Коваленка Павла Леонідовича – на посаду судді Токмацького районного суду Запорізької області;

Любчика Олександра В’ячеславовича – на посаду судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області.

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