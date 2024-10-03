Практика судов
  1. Суд инфо

Высший совет правосудия внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении трех судей в местные суды

12:15, 3 октября 2024
ВСП принял решение о внесении представлений Президенту о назначении трех судей на должности в местные суды.
Высший совет правосудия внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении трех судей в местные суды
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия сообщает о принятии решения о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении трех судей на должности в местные суды:

Чапалы Геннадия Владиславовича – на должность судьи Красногвардейского районного суда Днепропетровска;

Коваленко Павла Леонидовича – на должность судьи Токмакского районного суда Запорожской области;

Любчик Александра Вячеславовича – на должность судьи Артемовского горрайонного суда Донецкой области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине появится полноценный суд присяжных – Верховной Раде рекомендуют одобрить законопроект

Комитет ВР по вопросам правовой политики через 4 года вернулся к законопроекту о суде присяжных и рекомендовал принять его за основу.

Председатель Днепровского апелляционного суда уволилась в отставку

Наталья Деркач завершила карьеру судьи, которая длилась более 36 лет.

Нардепка Наталья Пипа зарегистрировала в парламенте законопроект, обязывающий говорить по-украински на перерывах в школе

На всей территории школы ученики, их родители и учителя будут обязаны общаться на украинском языке – Наталья Пипа зарегистрировала законопроект.

Аудит НАБУ является залогом получения средств от партнеров – в Бюро приехали аудиторы

В НАБУ напомнили, что аудит является критерием получения средств от международных партнеров.

Звездность гостиниц и право потребителей на достоверную информацию – позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал на безусловную обязанность туроператора сообщать потребителям о категории (звездности) и показателях уровня комфорта гостиниц как в Украине, так и за рубежом.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду
  • Олександр Дзюба
    Олександр Дзюба
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва