Высший совет правосудия внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении трех судей в местные суды

ВСП принял решение о внесении представлений Президенту о назначении трех судей на должности в местные суды.

Высший совет правосудия сообщает о принятии решения о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении трех судей на должности в местные суды:

Чапалы Геннадия Владиславовича – на должность судьи Красногвардейского районного суда Днепропетровска;

Коваленко Павла Леонидовича – на должность судьи Токмакского районного суда Запорожской области;

Любчик Александра Вячеславовича – на должность судьи Артемовского горрайонного суда Донецкой области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.