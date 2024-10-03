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Толкнул знакомого с 9-го этажа — в Тернополе суд пересмотрел приговор осужденному за убийство по неосторожности

20:40, 3 октября 2024
В новогоднюю ночь мужчина толкнул приятеля с балкона, в результате чего тот погиб.
Толкнул знакомого с 9-го этажа — в Тернополе суд пересмотрел приговор осужденному за убийство по неосторожности
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В Тернополе в новогоднюю ночь мужчина во время конфликта с приятелем толкнул его с балкона, в результате чего тот погиб. За это мужчина получил наказание в виде 3 лет ограничения свободы. Тернопольский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника осужденного, сообщает пресс-служба суда.

Как установлено судом, 1 января 2024 года мужчина вместе с женой приехали к знакомым в Тернополе встречать Новый год. Кроме них, в квартире также был пострадавший и еще три человека. Уже к утру он вместе с пострадавшим вышел на балкон, где между ними внезапно возник словесный конфликт, во время которого обвиняемый обеими руками толкнул знакомого в плечи. 27-летний мужчина, стоявший спиной к окну, не удержал равновесие и выпал из балконного окна. В результате падения с 9-го этажа он скончался на месте происшествия.

Приговором Тернопольского горрайонного суда мужчина признан виновным в убийстве по неосторожности и ему назначено наказание в виде 3-х лет ограничения свободы.

Не согласившись с назначенным наказанием, защитник подал апелляционную жалобу и просил приговор изменить и назначить его подзащитному наказание с применением статей 69, 75 УК и освободить его от отбывания наказания с испытанием и с определением испытательного срока.

В судебном заседании Тернопольского апелляционного суда коллегия судей, подробно проверив и проанализировав материалы уголовного производства в рамках поданной апелляционной жалобы, пришла к выводу, что суд первой инстанции верно определил вид и размер наказания и вынес законное и обоснованное решение, поэтому оснований для изменения приговора нет.

Так, суд учел, что обвиняемый совершил неосторожное преступление против здоровья и жизни человека, которое законом отнесено к нетяжким. Однако в результате его действий потерпевший умер. Суд обсудил, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности и содержал трех несовершеннолетних детей.

Также суд принял во внимание обстоятельства, которые смягчали наказание – признание вины и искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления, примирение с потерпевшими и возмещение причиненного им ущерба, учел и их мнение не лишать его свободы. В то же время учел обстоятельство, отягчающее наказание – совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, и правомерно назначил наказание в виде ограничения свободы в минимальном виде и размере, предусмотренном санкцией части 1 статьи 119 УК Украины. Проанализировав обстоятельства правонарушения, коллегия судей не нашла оснований применить к обвиняемому статьи 69, 75 УК Украины, на чем настаивал апеллянт.

С учетом приведенного коллегия судей Тернопольского апелляционного суда апелляционную жалобу защитника оставила без удовлетворения, а приговор Тернопольского горрайонного суда - без изменений.

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