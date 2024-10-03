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Штовхнув знайомого з 9-го поверху — у Тернополі суд переглянув вирок засудженому за вбивство через необережність

20:40, 3 жовтня 2024
В новорічну ніч чоловік штовхнув приятеля з балкона, внаслідок чого той загинув.
Штовхнув знайомого з 9-го поверху — у Тернополі суд переглянув вирок засудженому за вбивство через необережність
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У Тернополі у новорічну ніч чоловік під час конфлікту із приятелем штовхнув його з балкона, внаслідок чого той загинув. За це чоловік отримав покарання у виді 3-х років обмеження волі. Тернопільський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу захисника засудженого, повідомляє пресслужба суду. 

Як встановлено судом, 1 січня 2024 року чоловік разом із дружиною приїхали до знайомих Тернополі зустрічати Новий рік. Крім них, у квартирі також був потерпілий і ще троє людей. Вже під ранок він разом із потерпілим вийшли на балкон, де між ними раптово виник словесний конфлікт, під час якого обвинувачений обома руками штовхнув знайомого у плечі. 27-річний чоловік, який стояв спиною до вікна, не втримав рівновагу та випав із балконного вікна. Внаслідок падіння з 9-го поверху він омер на місці події.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду чоловіка визнано винним у вбивстві через необережність та призначено покарання у виді 3-ох років обмеження волі.

Не погодившись із призначеним покаранням, захисник подав апеляційну скаргу та просив вирок змінити та призначити його підзахисному покарання із застосуванням статей 69, 75 КК України і звільнити його від відбування покарання з випробуванням і з визначенням іспитового строку.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, детально перевіривши та проаналізувавши матеріали кримінального провадження в межах поданої апеляційної скарги, прийшла до висновку, що суд першої інстанції вірно визначив вид і розмір покарання та виніс законне й обґрунтоване рішення, тому підстав для зміни вироку немає.

Так, суд врахував, що обвинувачений вчинив необережний злочин проти здоров'я та життя людини, який законом віднесено до нетяжких. Однак внаслідок його дій потерпілий помер. Зважив суд, що обвинувачений раніше притягувався до кримінальної відповідальності та мав на утриманні трьох неповнолітніх дітей.

Також суд взяв до уваги обставини, що пом'якшували покарання – визнання вини та щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, примирення з потерпілими та відшкодування завданої їм шкоди, врахував і їхню думку не позбавляти його волі. Водночас зважив на обставину, що обтяжувала покарання, – вчинення правопорушення у стані алкогольного сп'яніння, і правомірно призначив покарання у виді обмеження волі в мінімальному виді та розмірі, передбаченому санкцією частини 1 статті 119 КК України. Проаналізувавши обставини правопорушення, колегія суддів не знайшла підстав застосувати до обвинуваченого статті 69, 75 КК України, на чому наполягав апелянт.

З урахуванням наведеного, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу захисника залишила без задоволення, а вирок Тернопільського міськрайонного суду – без змін.

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