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Группа Pink Floyd продает права на свои песни Sony Music за $400 миллионов

14:21, 3 октября 2024
Музыканты согласились продать свои права на песни, но не права на написание песен.
Группа Pink Floyd продает права на свои песни Sony Music за $400 миллионов
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Культовая британская рок-группа Pink Floyd заключила соглашение о продаже прав на музыку, название и образы лейбла Sony. Об этом сообщает Financial Times.

Большой каталог музыки, включающий хиты Wish You Were Here и Money, продали более чем за $400 млн.

Отмечается, что сделка включает музыкальные записи Pink Floyd, являющиеся одним из самых ценных активов в период бума продаж винтажной рок-музыки. Соглашение включает также продажи названия группы и образов артистов, что означает, что Sony будет иметь права на сувенирную продукцию и дополнительные продукты, такие как фильмы и сериалы.

Музыканты согласились продать свои права на песни, но не права на написание песен.

Издание указывает, что соглашение ознаменует конец многолетнего спора между участниками группы по деталям продаж.

Как известно, продажа была отложена в 2022 году после спорных заявлений басиста Роджера Уотерса о войне в Украине и Израиле. Уотерс и его коллега по группе Дэвид Гилмор враждовали более четырех десятилетий.

Хотя цены на музыкальные каталоги снизились по сравнению с максимумами, достигнутыми в 2021 и 2022 годах, инвесторы все еще пользуются высоким спросом на такие желаемые активы, как Pink Floyd.

Ранее сообщалось, что Sony Music планирует купить музыкальный каталог группы Queen за 1,27 миллиарда долларов.

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