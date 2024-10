Группа Pink Floyd продает права на свои песни Sony Music за $400 миллионов

Музыканты согласились продать свои права на песни, но не права на написание песен.

Культовая британская рок-группа Pink Floyd заключила соглашение о продаже прав на музыку, название и образы лейбла Sony. Об этом сообщает Financial Times.

Большой каталог музыки, включающий хиты Wish You Were Here и Money, продали более чем за $400 млн.

Отмечается, что сделка включает музыкальные записи Pink Floyd, являющиеся одним из самых ценных активов в период бума продаж винтажной рок-музыки. Соглашение включает также продажи названия группы и образов артистов, что означает, что Sony будет иметь права на сувенирную продукцию и дополнительные продукты, такие как фильмы и сериалы.

Издание указывает, что соглашение ознаменует конец многолетнего спора между участниками группы по деталям продаж.

Как известно, продажа была отложена в 2022 году после спорных заявлений басиста Роджера Уотерса о войне в Украине и Израиле. Уотерс и его коллега по группе Дэвид Гилмор враждовали более четырех десятилетий.

Хотя цены на музыкальные каталоги снизились по сравнению с максимумами, достигнутыми в 2021 и 2022 годах, инвесторы все еще пользуются высоким спросом на такие желаемые активы, как Pink Floyd.

Ранее сообщалось, что Sony Music планирует купить музыкальный каталог группы Queen за 1,27 миллиарда долларов.