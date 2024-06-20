Найбільша угода в індустрії: Sony Music планує купити музичний каталог гурту Queen за $1,27 мільярда

Пісенний каталог Queen є одним із найцінніших в музичній індустрії.

Одна з найбільших у світі компаній звукозапису Sony Music має намір купити музичний каталог легендарного гурту Queen приблизно за $1,27 мільярда. Про це повідомляє Variety з посиланням на два проінформованих джерела.

Зазначається, що Sony Music плану укласти угоду вже кілька років.

Права на дистрибуцію музики в США та Канаді належать Disney — і вони залишаться в компанії назавжди, а от Sony Music після підписання угоди отримуватиме роялті.

Оскільки права на дистрибуцію музики Queen зараз належать Universal Music, у 2026 або 2027 році вони перейдуть до Sony Music — і тоді корпорація стане єдиним дистрибʼютором і власником контенту Queen у всьому світі.

Також угода включає права на використання назви й логотипу гурту, що відкриває можливості для випуску мерчу та інших проєктів. Водночас учасники гурту — Браян Мей і Роджер Тейлор — збережуть за собою права на живі виступи.

Вказується, що не тільки Sony Music претендували на каталог — інший покупець запропонував за нього $900 мільйонів.

Як відомо, музичний каталог Queen є одним із найцінніших в індустрії. До нього входять композиції «Bohemian Rhapsody», «Another One Bites the Dust», «Radio Ga Ga», 39, «Somebody to Love» і «You’re My Best Friend», а також стадіонні пісні «We Will Rock You» і «We Are the Champions».

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