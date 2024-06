Крупнейшая сделка в индустрии: Sony Music планирует купить музыкальный каталог группы Queen за $1,27 миллиарда

Песенный каталог Queen является одним из самых ценных в музыкальной индустрии.

Одна из крупнейших в мире звукозаписывающих компаний Sony Music намерена купить музыкальный каталог легендарной группы Queen примерно за $1,27 миллиарда. Об этом сообщает Variety со ссылкой на два проинформированных источника.

Отмечается, что Sony Music плана заключить сделку уже несколько лет.

Права на дистрибуцию музыки в США и Канаде принадлежат Disney — и они останутся у компании навсегда, а вот Sony Music после подписания соглашения будет получать роялти.

Поскольку права на дистрибуцию музыки Queen сейчас принадлежат Universal Music, в 2026 или 2027 году они перейдут в Sony Music — и тогда корпорация станет единственным дистрибьютором и владельцем контента Queen по всему миру.

Также соглашение включает права на использование названия и логотипа группы, что открывает возможности выпуска мерча и других проектов. В то же время участники группы - Брайан Мэй и Роджер Тейлор - сохранят за собой права на живые выступления.

Указывается, что не только Sony Music претендовали на каталог – другой покупатель предложил за него $900 миллионов.

Как известно, музыкальный каталог Queen является одним из самых ценных в индустрии. В него входят композиции «Bohemian Rhapsody», «Another One Bites the Dust», «Radio Ga Ga», 39, «Somebody to Love» и «You're My Best Friend», а также стадионные песни «We Will Rock You» и «We Are the Champions».

