Соціальна підтримка для військовополонених: як отримати допомогу

Родинам послуги надаються під час полону та після звільнення їхніх рідних.

Міністерство соціальної політики України нагадує про соціальну підтримку військовополоненим, їх звільненим з полону родинам та членам сімей, в той момент, коли це найбільше необхідно.

Військовослужбовці та цивільні, які визволені з ворожого полону, одразу після визволення отримують соціальні послуги у спеціалізованих центрах реінтеграції або у закладах охорони здоров'я. Ця підтримка продовжується і після повернення осіб до місця їхнього постійного проживання.

Родинам звільнених осіб надаються соціальні послуги як під час перебування їх близьких у полоні, так і після їхнього звільнення.

Отримати необхідну допомогу можна шляхом звернення:

до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, контактні дані якого можна знайти на сайті обласної адміністрації регіону проживання або перебування;

до організацій і установ, що надають соціальні послуги за місцем проживання або перебування;

до центру надання адміністративних послуг, також за місцем проживання або перебування.

У разі згоди військовополонених чи членів їх родин, за їхнім дорученням інші уповноважені особи можуть звертатися за соціальними послугами.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими інформує структурні підрозділи з питань соціального захисту населення про прибуття звільнених осіб, щоб організувати надання їм соціальних послуг. Керівники центрів реінтеграції або закладів охорони здоров'я також забезпечують, щоб звільнені особи отримували необхідні послуги відповідно до місця їхнього перебування.

Співробітники центрів реінтеграції та закладів охорони здоров'я взаємодіють з провайдерами соціальних послуг та іншими підрозділами для забезпечення соціальної та професійної адаптації звільнених осіб. Вони також співпрацюють з місцевими органами влади та соціального захисту населення з метою забезпечення обмеження життєдіяльності та реабілітації.

Під час виписки з медичних закладів лікарі надають рекомендації щодо необхідності соціальних послуг, включаючи стаціонарні соціальні послуги підтриманого проживання, соціальну реабілітацію, психологічну або медико-психологічну реабілітацію та інші види підтримки для звільнених осіб і членів їх сімей.

Кожній звільненій особі та її сім'ї призначається фахівець соціальної сфери або кейс-менеджер, який координує надання соціальних послуг та іншої допомоги, спрямованої на успішну реінтеграцію в цивільне життя.

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