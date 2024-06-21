Социальная поддержка для военнопленных: как получить помощь

Семьям услуги предоставляются во время плена и после освобождения их родных.

Министерство социальной политики Украины напоминает о социальной поддержке военнопленным, их освобожденным из плена семьям и членам семей, в тот момент, когда это больше всего необходимо.

Военнослужащие и гражданские, освобожденные из вражеского плена, сразу после освобождения получают социальные услуги в специализированных центрах реинтеграции или в учреждениях здравоохранения. Эта поддержка продолжается и после возвращения лиц к месту их постоянного проживания.

Семьям освобожденных лиц предоставляются социальные услуги как во время пребывания их близких в плену, так и после их освобождения.

Получить необходимую помощь можно путем обращения:

- в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения, контактные данные которого можно найти на сайте областной администрации региона проживания или пребывания;

- в организации и учреждения, предоставляющие социальные услуги по месту жительства или пребывания;

- в центр предоставления административных услуг, также по месту жительства или пребывания.

В случае согласия военнопленных или членов их семей, по их поручению другие уполномоченные лица могут обращаться за социальными услугами.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными информирует структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения о прибытии освобожденных лиц, чтобы организовать предоставление им социальных услуг. Руководители центров реинтеграции или учреждений здравоохранения также обеспечивают, чтобы освобожденные лица получали необходимые услуги в соответствии с местом их пребывания.

Сотрудники центров реинтеграции и учреждений здравоохранения взаимодействуют с провайдерами социальных услуг и другими подразделениями для обеспечения социальной и профессиональной адаптации освобожденных лиц. Они также сотрудничают с местными органами власти и социальной защиты населения с целью обеспечения ограничения жизнедеятельности и реабилитации.

Во время выписки из медицинских учреждений врачи предоставляют рекомендации о необходимости социальных услуг, включая стационарные социальные услуги поддержанного проживания, социальную реабилитацию, психологическую или медико-психологическую реабилитацию и другие виды поддержки для освобожденных лиц и членов их семей.

Каждому освобожденному лицу и его семье назначается специалист социальной сферы или кейс-менеджер, который координирует предоставление социальных услуг и другой помощи, направленной на успешную реинтеграцию в гражданскую жизнь.

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