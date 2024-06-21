Какой порядок предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг лицам с инвалидностью в результате войны

Лицам с инвалидностью в результате войны и приравненным к ним лицам предоставляются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило порядок предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг лицам с инвалидностью в результате войны.

Таким лицам предоставляется 100% скидка:

- платы за пользование жильем (квартирная плата);

- платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;

- стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, составляет 21 кв. метр отапливаемой площади на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью.

Льготы по плате за жилье, коммунальные услуги и топливо предоставляются лицам с инвалидностью в результате войны и членам их семей, проживающих вместе с ними, независимо от вида жилья или формы собственности на него.

Площадь жилья, на которую начисляется 100% скидка, определяется в максимально возможном размере в пределах общей площади жилого помещения (дома) согласно нормам пользования (потребления) независимо от наличия в составе семьи лиц, не имеющих права на скидку.

Если в составе семьи есть лица, имеющие право на скидку платы в размере менее 100%, соответствующая скидка платы изначально исчисляется в максимально возможном размере 100%.

Заявление на назначение жилищной субсидии или льготы можно подать онлайн – на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для подачи заявления на жилищную льготу через веб-портал необходимо:

- авторизироваться на веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

- в разделе «Коммуникации по ПФУ» нажать пункт «Заявление на жилищную субсидию или льготу» и выбрать соответствующее заявление;

- заполнить необходимые атрибуты заявления и загрузить заранее отсканированные документы (паспорт заявителя, идентификационный номер и другие необходимые документы);

- проверить внесенные данные и сформировать заявление;

- подписать ее с помощью КЭП и нажать «Отправить в ПФУ».

Состояние обработки заявления можно просмотреть в личном кабинете в разделе «Мои обращения».

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